Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Türkei und Deutschland

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Türkei und Deutschland:

"Wie also kann es im bilateralen Verhältnis weitergehen? Gar nicht - lautet derzeit die Antwort. Das Verhältnis ist so zerrüttet, dass eine Reparatur aus eigener Kraft schwer vorstellbar erscheint. Es ist an der Zeit, dass EU und Nato eine größere Rolle spielen. Bisher machen sich viele Mitgliedstaaten beider Clubs einen schlanken Fuß, wenn es darum geht, Erdogan einzuhegen."/al/DP/she