Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Tarifforderung der IG Metall

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zur Tarifforderung der IG Metall:

Diesmal wagt sich die IG Metall besonders weit hervor: Sechs Prozent höhere Löhne will sie in der nächsten Tarifrunde fordern - mehr als in den vorigen Runden. Ihr Optimismus ist groß, dass die Geschäfte immer weiter so glänzend laufen. Angesichts der aktuellen Probleme durch die Dieselkrise, bei Elektromobilität und Digitalisierung , die den Spitzenplatz der deutschen Automobilwirtschaft gefährden, ist das eine waghalsige Position. Wie stark der Kostendruck ist, zeigt etwa das gerade bei Daimler angestoßene Sparprogramm./yyzz/DP/zb