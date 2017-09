Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu EU-Beitrittsverhandlungen/Türkei

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung' zu EU-Beitrittsverhandlungen/Türkei":

"Erdogan hat den Putschversuch missbraucht, um die Demokratie und den Rechtsstaat in der Türkei weitgehend abzuschaffen. Er hat Deutsche in Geiselhaft nehmen lassen. Er pöbelt gegen jene in der EU, auf deren Unterstützung er angewiesen wäre. Die Beitrittsverhandlungen hat er faktisch beendet. Vor der Bevölkerung in Deutschland und anderen EU-Staaten lässt sich die Fortführung dieser Verhandlungen nicht mehr rechtfertigen. Nachdem Schulz sie mit einer totalen Wende der bisherigen SPD-Linie überrascht hatte, zieht auch Merkel vor, das nicht mehr länger zu versuchen. Andere Staats- und Regierungschefs werden es ihr nachtun."/zz/DP/jsl