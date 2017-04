Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu IS-Anschlägen in Ägypten auf Kopten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu IS-Anschlägen in Ägypten auf Kopten:

"Auch daran erinnern die mörderischen Taten in Ägypten, die nun der IS für sich reklamiert - hier von einem "Bekenntnis" zu sprechen, wie das in Deutschland oft und ohne Nachdenken geschieht, ist eine zynische Irreführung. Und sie erinnern daran: Wer - zu Recht! - aufschreit, wenn in Ägypten und anderswo Christen verfolgt oder Opfer von Anschlägen werden, darf auch nicht schweigen, wenn in Deutschland die Islamfeindschaft wächst, wenn zunehmend die Religionsfreiheit als Christentumsfreiheit missverstanden wird. Wie jede Freiheit hat auch die Religionsfreiheit ihre Grenzen. Wie jede Freiheit ist aber auch die Religionsfreiheit unteilbar."/DP/jha