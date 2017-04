Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu US-russischen Beziehungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu US-russischen Beziehungen:

"Beängstigend an den Beziehungen zwischen Washington und Moskau ist die Nähe der Extreme. Zwischen Verbrüderung und Krieg liegt scheinbar nur noch ein Schritt. Der Raum dazwischen ist gefährlich zusammengeschrumpft. Es ist der Raum, in dem sich gewöhnlich die Diplomatie bewegt. In dem Lösungen ausgehandelt werden, mit denen alle Seiten leben können, auch wenn sie sich nicht gerade lieb haben. Krieg will keiner, aber eine Verbrüderung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ist auch keine beruhigende Vorstellung. Nachdem sie sich auf Distanz erst mit Lob, dann mit Vorwürfen überhäuft haben, musste US-Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch in Moskau testen, was man in dem Zwischenraum noch bewegen kann."/DP/jha