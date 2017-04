Pressestimme: 'Südwest Presse' (Ulm) zu Doppelpass der Grünen

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' (Ulm) zu Doppelpass der Grünen:

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat sich zur Doppelpass-Debatte geäußert, einem konservativen Lieblingsthema. Und siehe da, er verteidigt die doppelte Staatsbürgerschaft, für die die Grünen jahrelang gefochten haben, nicht rundheraus. Die Vererbung über mehrere Generationen könne man durchaus abschaffen, meint er. Nun ist Özdemir Realo und bekennender Freund eines möglichen schwarz-grünen Bündnisses. So gesehen ist sein Einwurf nur folgerichtig. Interessant ist der Zeitpunkt. In Umfragen sind die Grünen auf sechs Prozent gerutscht. In dieser Lage setzt der Spitzen-Grüne beim Kernthema Migration ein Zeichen. Er will klarstellen, dass auch die Grünen längst über den Hurra-Multikulturalismus früherer Tage hinaus sind. Ob sich sein taktischer Vorstoß in Wählerstimmen auszahlt, bleibt offen./be/DP/fbr