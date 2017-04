Pressestimme: 'Südwest Presse' (Ulm) zu neuen Cyber-Strategie

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" (Ulm) zu neuen Cyber-Strategie:

Um zurückhacken zu können, bedarf es der Kenntnis existierender, aber nicht allgemein bekannter Sicherheitslücken in Hard- und Software. Um als Waffe zu dienen, müssen solche Lücken den Herstellern verschwiegen werden und bleiben deshalb offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von Kriminellen entdeckt und genutzt werden. Was zweifelhafte Sicherheit für wenige schaffen soll, bringt daher Unsicherheit für alle IT-Nutzer. Denn schnell ziehen und noch schneller schießen - das funktioniert nur in Angela Merkels Western 2.0.