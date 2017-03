pressrelations.de/Energiespeicher - Interesse an Geschäftsmodellen steigt, Investitionsmöglichkeiten sind gesucht

Energiespeicher - Interesse an Geschäftsmodellen steigt, Investitionsmöglichkeiten sind gesucht

Vom 14. bis 16. März fand als Leitmesse für Energiespeicher die "Energy Storage Europe 2017" in Düsseldorf statt. Hier wurde deutlich, dass sich die Vielfalt der angebotenen Produkte noch einmal erhöht hat und dieses Feld noch einmal an Dynamik gewonnen hat. Für Betreiber von Energiespeichern und Investoren wird es immer leichter, ma?Ygeschneiderte Lösungen für ihre Zwecke zu finden. Energiespeicher werden verstärkt als Möglichkeit wahrgenommen, die Profitabilität von erneuerbaren Energien zu steigern. "Viele nationale und internationale Marktakteure sehen in Deutschland einen Pilotmarkt für Speichertechnologien und sind nun auf der Suche nach Geschäftsmodellen im In- und Ausland", resümiert Christoph Hankeln, Geschäftsbereichsleiter für Energiewende und Energiespeicher bei der Unternehmensberatung TEAM CONSULT. Geschäftsmodelle und Marktperspektiven im Energiespeichermarkt stehen im Fokus der aktuellen Energiespeicherstudie von TEAM CONSULT. Sie soll Herstellern und Anbietern von Energiespeichern sowie Investoren eine Basis für ihre strategischen Entscheidungen bieten.

TEAM CONSULT G.P.E. GmbH

Christoph Hankeln

Bereichsleiter Energiewende/Energiespeicher

Robert-Koch-Platz 4

10115 Berlin

Fon. 030-4005560

E-Mail: ch@teamconsult.net

