Erst Ford , dann General Motors : Der Elektroauto -Pionier Tesla hat nach Börsenwert in der vergangenen Woche zwischenzeitlich erstmals die beiden US-Traditionsautobauer überholt. Auch wenn die Tesla-Aktie seitdem von ihren Höchstständen ein wenig zurück kam: Die Tendenz ist offensichtlich. Seit Monaten geht es für das Tesla-Papier aufwärts. Dabei beruht ein Großteil der Aktienrally auf dem Prinzip Hoffnung.

Eine Serie gebrochener Versprechen

Denn Konzernchef Elon Musk ist ein überzeugender CEO. Der Milliardär ist ein Mann der großen Worte - und viele Anleger hängen an seinen Lippen. Dabei hat der umtriebige Manager in den vergangenen Jahren serienweise Versprechen gebrochen.

Da war zunächst der Hype um das Model S. Die Serienproduktion sollte im Jahr 2011 starten - erst ein Jahr später lief die Massenproduktion schließlich an. Die Käufer nahmen Musk die deutliche Verspätung nicht übel - bereits vor dem Start lagen dem Autobauer zahlreiche Bestellungen vor, auch wenn der Einstiegspreis von 49.900 vergleichsweise hoch war. Die Geschichte wiederholt sich aktuell mit dem Model 3 - auch hier startet die Serienproduktion später als erwartet, der großen Nachfrage nach dem ersten Massenmodell aus dem Hause Tesla tut dies aber keinen Abbruch.

Besonders in Deutschland hoffte Elon Musk auf eine große Nachfrage und stellte 2013 in Aussicht, pro Monat 1.000 Tesla-Modelle hierzulande absetzen zu wollen. Davon ist der US-Konzern aber auch über drei Jahre später noch weit entfernt: Das Kraftfahrt-Bundesamt hat in seiner Zulassungsstatistik im Dezember 2016 eine deutlich kleinere Zahl veröffentlicht: 271 Tesla wurden hierzulande im letzten Monat des Jahres neu zugelassen - damit verfehlte Musk sein Ziel um Längen.

Ähnlich enttäuschend entwickelte sich für Tesla zunächst auch der chinesische Markt. Obwohl man beim Absatz mit rund 10.000 Fahrzeugen im Jahr geplant hatte, brachte Tesla zunächst deutlich weniger Wagen unters chinesische Volk. Zwar war das ambitionierte Ziel auch 2016 noch nicht erreichbar, aber im Vorjahresvergleich konnten die US-Amerikaner ihre Absatzzahlen trotz starker Konkurrenz immerhin verdoppeln. Zudem will der Tesla-Chef nun auch kleinere Brötchen backen: Inzwischen hat Musk seine Prognose für den Absatz in China deutlich nach unten angepasst.

Darüber hinaus haben sich auch die vom Chef persönlich ausgegeben globalen Absatzziele stets als äußerst ambitioniert erwiesen - immer wieder brachte Tesla weniger Autos unters Volk, als ursprünglich gedacht. Das lässt nicht unbedingt Gutes für den in den Startlöchern stehenden Produktionsbeginn des neuen Hoffnungsbringer Model 3 vermuten. Denn auch hier klingen die Ansagen von Elon Musk alles andere als realistisch. Ab September soll der Wagen, mit dem Tesla auf dem Massenmarkt Fuß fassen will, in Serie vom Band rollen. 2018 sollen konzernweit dann - insbesondere dank des Model 3 - 500.000 Wagen die Hallen verlassen. Dabei hat Tesla im vergangenen Jahr gerade einmal 84.000 Fahrzeuge produziert - der Sprung wäre also gewaltig.

Rote Zahlen? Egal!

Bereits im Jahr 2009 versprach der Tesla-Chef, dass das damals mit Liquiditätsproblemen kämpfende Unternehmen in wenigen Monaten den Break Even schaffen und in die Gewinnzone vorstoßen könne. "Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass Tesla dieses Ziel erreichen wird".

Doch bis heute gibt es kein Geschäftsjahr, in dem der Elektroautobauer mit seinem Automobilgeschäft schwarze Zahlen geschrieben hätte. Zwar schaffte das Unternehmen Anfang 2013 erstmals einen kleinen Gewinn und auch im ersten Quartal 2017 blieb überraschend unter dem Strich Geld übrig - auf Jahressicht gesehen steckt Tesla bis heute aber tief in den roten Zahlen fest. Für den Autobauer selbst hat diese andauernde Verlustserie aber keine negativen Auswirkungen, im Gegenteil: Tesla steht heute besser da als jemals zuvor. Anleger scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass die Vision von Musk, einen grünen Konzern zu schaffen, der - vom Solardach über die Haushaltsbatterie bis zum Elektroauto - eine Produktpalette für umweltbewusste Menschen anbietet, Zeit benötigt. Und diese Zeit geben sie Musk und seinem Team.

Elon, der Macher

Die Tatsache, dass Elon Musk für seine vollmundigen Versprechen, von denen er nur einen Bruchteil halten kann, nicht abgestraft wird, ist vor allem dem Milliardär als Person zu verdanken. Musk verspricht viel, aber Musk packt die Probleme auch da an, wo sie auftreten.

Ihn nervt der allabendliche Stau im Feierabendverkehr? Dann gründet er mal eben ein neues Startup mit dem Namen "The Boring Company", mit dem er ein weitverzweigtes Tunnelnetzwerk bauen will, das in bis zu 30 Schichten übereinander verlaufen soll und den Automobilverkehr unter die Erde verlegen soll.

Auch Probleme mit der Raumfahrt packt Musk an, während andere noch über das Für und Wider diskutieren: Wenn Raketenflüge in den Weltraum Milliarden verschlingen, dann arbeitet Musk mit seinem Unternehmen Space X an einer wiederverwertbaren Rakete. Auf das stockende weltweite Raumfahrtprogramm reagiert der Macher mit einer neuen Zielvorgabe: Der geplanten Besiedlung des Mars.

Auch seinen inzwischen milliardenschweren Tesla-Konzern ist Musk ähnlich angegangen: Während etablierte Autobauer sich der Energiewende verschlossen und immer neue Benzin- und Diesel-Modelle auf den Markt brachten, verfolgte Musk mit Tesla die entgegengesetzte Richtung: Elektroautos in wachsender Zahl für die breite Masse zu bauen. Das Ziel hat Musk inzwischen erreicht - und gleich ein neues ausgegeben: Tesla soll sich emanzipieren und vom reinen Elektroautobauer zu einem integrierten Gesamtkonzern werden, der neben strombetriebenen Fahrzeugen auch die zugehörigen Akkus und mit Solardächern die dafür benötigte Energie liefert. Auch für dieses Ziel hat Musk mit der durchaus umstrittenen Übernahme von Solar City bereits die Weichen gestellt: Die Tesla-Dächer sollen noch in diesem Jahr an den Start gehen. Die zugehörigen Batterien baut Musk kurzerhand in einer eigenen Gigafabrik, womit er zeitgleich das Problem löst, dass die Speicherzellen bislang einen große Teil der Herstellungskosten für Stromer ausgemacht haben. Inzwischen hat Tesla mit der "Powerwall" auch Stromspeicher für Haushalte im Programm: Mit dem Mega-Akku (der im Übrigen wieder durch die Tesla-Solardächer mit Energie versorgt wird), lässt sich dann im eigenen Zuhause auch der Tesla in der Garage aufladen.

Musk ist mehr als nur ein Schwätzer

Die Bilanz für Elon Musk fällt am Ende also deutlich zu seinen Gunsten aus. Zwar sind seine Zielvorgaben durchaus als ambitioniert zu bezeichnen, doch der Tesla-Chef verfolgt eine Langfrist-Mission. Dass diese nicht immer geradlinig verläuft und die Musk-Unternehmen auf ihrem Weg auch Umwege in Kauf nehmen müssen, haben Tesla-Anleger inzwischen verinnerlicht. Schließlich kann Musk nicht nur eine Reihe gebrochener Versprechen, sondern auch zahlreiche Erfolge vorweisen. Das hält Investoren bislang noch bei der Stange, auch wenn viele Experten immer wieder das Ende von Tesla heraufbeschwören.

Noch kann sich Elon Musk also so ziemlich alles erlauben, doch die Geduld der Investoren ist nicht unendlich. Irgendwann wird auch ein Visionär wie Musk liefern und sich an seinen Versprechen messen lassen müssen.



Redaktion finanzen.net

