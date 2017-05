MediGene-Aktie: MediGene besorgt sich mit Kapitalerhöhung knapp 21 Millionen Euro

Die Privatplatzierung über ein beschleunigtes Verfahren sei signifikant überzeichnet gewesen, teilte die TecDAX -Gesellschaft am Freitag mit. Insgesamt seien rund 1,965 Millionen Aktien und damit die maximal mögliche Anzahl zu einem Preis von 10,55 Euro pro Stück abgegeben worden. Das Volumen entspreche rund 9,7 Prozent des Grundkapitals von MediGene

Die Aktien waren am Donnerstag vor der Ankündigung der Kapitalerhöhung bei 11,13 Euro aus dem Handel gegangen. Abschläge sind bei solchen Aktien-Angeboten üblich. Vorbörslich verlor das Papier am Freitag 4,21 Prozent auf 10,66 Euro.

Den Erlös will MediGene in die Forschung- und Entwicklung stecken. So solle das geplante klinische Programm für T-Zellrezeptor (TCR) modifizierte T-Zellen so schnell wie möglich in weitere Regionen und Indikationen ausgeweitet werden. Hierbei geht es um die Entwicklung von T-Zell-gerichteter Krebstherapien. Die T-Lymphozyten (kurz T-Zellen) sind eine Zellgruppe der weißen Blutkörperchen./stk/stb

PLANEGG (dpa-AFX)

Bildquellen: Medigene