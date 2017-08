€uro am Sonntag

Der Gasfeder-Spezialist hob am Freitag seine Jahresumsatzprognose um 45 Millionen Euro auf 910 Millionen an. Im Geschäftsjahr 2016/17 (30.09.) soll der Umsatz damit um 23 Prozent steigen.An der Börse kam gut an, dass Stabilus -Chef Dietmar Siemssen zudem eine Rendite von 15 Prozent in Aussicht stellte. Die Aktie legte gegen den Trend im Tageshoch um zwei Prozent auf 69,60 Euro zu und war zeitweise der größte Gewinner im SDAX. Am Nachmittag schmolzen allerdings die Zuwächse in einem negativen Börsenumfeld wieder dahin. Seit Jahresbeginn legte der Titel um rund 35 Prozent zu.