CDU stärkste Kraft in NRW - SPD verliert deutlich

- von Matthias Sobolewski

Düsseldorf/Berlin (Reuters) - Gut vier Monate vor der Bundestagswahl hat die SPD ihre wichtigste Hochburg Nordrhein-Westfalen an die CDU verloren.

Die rot-grüne Regierung wurde abgewählt. Die Sozialdemokraten unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft fuhren am Sonntag ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis in der Nachkriegsgeschichte ein. Kraft trat daraufhin von ihren Ämtern als Landesvorsitzende und Bundes-Vize zurück. Ersten Hochrechnungen zufolge schaffte die CDU einen Erdrutschsieg an Rhein und Ruhr. Die Regierungsbildung verspricht Spannung. Ob es für ein Zweierbündnis von CDU und FDP reicht, hing davon ab, ob die Linke den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Dreierbündnisse unter Beteiligung von FDP, Grünen oder Linken waren im Vorfeld ausgeschlossen worden. Damit steht auch im Raum, dass CDU und SPD erstmals gemeinsam regieren. Die AFD schaffte zum 13. Mal in Folge den Einzug in ein Landesparlament.

Mit der Wahl im bevölkerungsreichsten Land verlor SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Martin Schulz auch den letzten wichtigen Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Unter seiner Führung hatte die SPD bereits im Saarland und in Schlewswig-Holstein Verluste eingefahren. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte, die SPD müsse prüfen, ob sie das Thema Gerechtigkeit richtig rübergebracht habe. "Jetzt war das erst einmal eine Entscheidung über landespolitische Themen." Der Bundestagswahlkampf beginne jetzt erst.

Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU): "Ich bin begeistert dass wir diese Aufholjagd hingelegt haben." Der erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, Michael Grosse-Brömer, sprach von einem riesigen Erfolg für Laschet, die CDU und für Bundeskanzlerin Angela Merkel .

Die SPD kommt laut ZDF-Hochrechnung von 18.14 Uhr auf 30,6 Prozent nach 39,1 Prozent 2012. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 1947. Die CDU unter Spitzenkandidat Armin Laschet legte auf 34,4 Prozent zu nach 26,3 Prozent vor fünf Jahren. Die mit der SPD regierenden Grünen kamen auf 6,0 Prozent nach 11,3 Prozent 2012. Die FDP verbesserte sich auf 11,9 Prozent nach 8,6 Prozent bei der vorherigen Wahl. Die AfD kam aus dem Stand auf 7,6 Prozent. Ob es die Linke in den Landtag schafft, war offen; sie wurde bei 5,0 Prozent nach 2,5 Prozent 2012 gesehen.

Damit kann die CDU im neuen Düsseldorfer Landtag mit 65 Sitze und die SPD mit 58 Mandaten rechnen. Die Grünen stellen elf Abgeordnete, die FDP 23, die AfD 14 und die Linken 10. Den Hochrechnungen zufolge war die absolute Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition in Griffweite, falls die Linke unter fünf Prozent bleibt. Mit rund 66 Prozent war die Wahlbeteiligung höher als 2012 mit 59,6 Prozent. Zur Landtagswahl waren 13,1 Millionen Bürger in Nordrhein-Westfalen aufgerufen worden.

Kraft und die SPD hatten in den Vorwahlumfragen lange Zeit vorn gelegen, im Schlussspurt aber immer mehr Boden an die CDU verloren. Kraft hatte seit Juli 2010 mit den Grünen regiert, zuerst in einer Minderheitsregierung, dann mit einer eigenen Mehrheit nach der vorgezogenen Wahl 2012.