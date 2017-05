ProSieben und Discovery rufen gemeinsame TV-Plattform ins Leben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die ProSiebenSat.1 Media SE treibt ihr Angebot für mobiles und Online-Fernsehen in Zusammenarbeit mit dem US-Medienkonzern Discovery weiter voran. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, gründen die beiden Konzerne ein paritätisches Joint Venture und wollen so ihre zentralen Sendermarken auf einer gemeinsamen Plattform anbieten. Die Kartellbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Zunächst wird Prosieben sein mobiles Angebot 7TV mit sieben Sendern in die strategische Partnerschaft einbringen. Discovery wird bis zum Sommer weitere Sender beisteuern. Künftig soll die Plattform mehr Sport anbieten, indem die Eurosport Player App von Discovery in 7TV integriert wird. Auch sollen anderen Medienunternehmen an Bord geholt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 04:56 ET (08:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 56 AM EDT 05-02-17