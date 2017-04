Proteste gegen Stellenabbau in maritimer Wirtschaft

HAMBURG (dpa-AFX) - Unter dem Motto "Druck machen für die maritime Wirtschaft" haben die Gewerkschaften IG Metall Küste und Verdi für Montag (14.30 Uhr) zu einem Demonstrationszug durch den Alten Elbtunnel in Hamburg aufgerufen. Einen Tag vor Beginn der Maritimen Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen die Gewerkschafter gegen Stellenabbau in der maritimen Wirtschaft protestieren. Treffpunkt ist das Blohm+Voss-Gelände im Stadtteil Steinwerder. Anschließend ist eine Kundgebung am Rathaus geplant.

"Die Beschäftigten erwarten von der Bundesregierung Entscheidungen. (...) Sie sehen mit Sorge, welche Auswirkungen die Deckelung der Ausbauziele für die Windkraftindustrie für Arbeitsplätze und Standorte haben könnten", sagte der Bezirksleiter IG Metall Küste, Meinhard Geiken, mit Blick auf den Windkraftanlagenhersteller Senvion, der in Deutschland 730 Stellen abbauen will. Bei der Hamburger Werft Blohm+Voss sollen 300 Stellen wegfallen./bcf/DP/zb