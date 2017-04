PTA-Adhoc: KONSORTIUM Aktiengesellschaft: Vorläufiger Jahresabschluss 2016 - Unsere Beteiligung an der Karwendelbahn AG

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mittenwald (pta035/04.04.2017/20:20) - Der Vorstand der Gesellschaft hat heute den vorläufigen Jahresabschluss 2016 im Entwurf aufgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass keine Abschreibungen auf unsere Beteiligungen nötig sein werden. Die Gesellschaft wird derzeit durch Rechtsstreitigkeiten mit dem Aktionär Joachim Traut, Küsnacht, Schweiz, und indirekt über die Rechtsstreitigkeiten mit dem Markt Mittenwald bezüglich der Beteiligung Karwendelbahn AG belastet. Gegen Herrn Traut ermittelt nach unseren Informationen die Staatsanwaltschaft. Für das zweite Quartal 2017 planen wir die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung um unsere Anteile an der KK Immobilien Fonds I AG & Co. KA a.A. und der KK Immobilen Fonds III AG & Co. KG a.A. auszubauen. Sollten sich im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses keine wesentlichen Änderungen am Jahresabschluss ergeben, gehen wir davon aus, dass sich der Jahresüberschuss im Bereich von ca. 150.000 - 200.000 Eur bewegen wird.

Der Markt Mittenwald ließ über seinen Anwalt bei der KONSORTIUM AG anfragen, ob in Verhandlungen über den Verkauf der Aktien der Karwendelbahn AG eingetreten werden könnte. Es wurde dem Anwalt mitgeteilt, dass sich der Markt Mittenwald schriftlich äußern möge. Hintergrund der Angelegenheit ist der Umstand, dass es im letzten Jahr eine Vereinbarung zwischen der Konsortium AG und dem Bürgermeister der Marktgemeinde Mittenwald, Herrn Adolf Hornsteiner gab, die Aktien an der Karwendelbahn zu einem Betrag von 145,00 Eur je Aktie zu erwerben. Der Gemeinderat lehnte diese Vereinbarung ab und machte ein Gegenangebot von 80,00 Eur je Aktie. Danach wurden keine weiteren Gespräche geführt.

