PTA-Adhoc: Kremlin AG: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung am 07.04.2017

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Steinheim (pta017/03.04.2017/11:35) - Wir geben hiermit bekannt, dass die auf Freitag, den 07.04.2017 um 10:00 Uhr einberufene außerordentliche Hauptversammlung im internationales Handelszentrum (IHZ),Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, Raum 0729, 7. Etage im Hochhaus, abgesagt ist.

Aussender: KREMLIN AG Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Georg Engels Tel.: +49 7329 2512005 E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de

ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin

