PTA-Adhoc: Kremlin AG: Bestellung Vorstand

Steinheim (pta045/31.05.2017/20:00) - Bezug nehmend auf unsere Ad-hoc Mitteilung vom 02.05.2017 hat der Aufsichtsrat gemäß § 105 Absatz 2 AktG soeben Herrn Patrick Kenntner, Steinheim, mit Wirkung ab dem 01.06.2017 zum Vorstand der Kremlin AG bestellt.

Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 wurden Herr Willy Bublitz und Herr Gerhard Proksch zu Ersatzmitgliedern der KREMLIN AG gewählt.

Aufgrund der Bestellung von Herrn Kenntner zum Vorstand der Gesellschaft rutscht Herr Willy Bublitz in den Aufsichtsrat nach.

Aussender: Kremlin AG Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Georg Engels Tel.: +49 7329 2512005 E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de

ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin

