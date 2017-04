PTA-Adhoc: ÖKOWORLD AG: Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - Beschluss des Vorstands über eine Kapitalherabsetzung

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hilden (pta033/05.04.2017/14:45) - Die ÖKOWORLD AG, Hilden, gibt bekannt, dass der Vorstand am 03.04.2017, um 15.45 Uhr, auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Juni 2015 eine Kapitalherabsetzung von EUR 8.150.000,00 um Euro 512.276,00 auf EUR 7.637.724,00 durch Einziehung der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Stück 512.276 Vorzugsaktien der Serie B beschlossen hat.

Die Kapitalherabsetzung erfolgt zum Zwecke der Bereinigung der Position des Grundkapitals in der Bilanz der Gesellschaft um die von der Gesellschaft gehaltenen Eigenen Vorzugsaktien der Serie B. Der Aufsichtsrat hat dem Beschluss des Vorstands zugestimmt.

ÖKOWORLD AG, Hilden Hilden, den 05.04.2017

Aussender: ÖKOWORLD AG Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden Land: Deutschland Ansprechpartner: Katrin Hammerich Tel.: +49 2103 929-0 E-Mail: katrin.hammerich@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408678 (Aktie), DE0005408686 (Aktie), DE000A0EKMG1 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Düsseldorf

