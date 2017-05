PTA-Adhoc: Panamax Aktiengesellschaft: Großaktionäre vereinbaren Absichtserklärung - zum Erwerb der Jiangsu Shouguang Electronic Commerce Co. Ltd durch di...

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ottobrunn (pta043/31.05.2017/18:25) - Frankfurt am Main, 31. Mail 2017: Guoshi Assets Investment Management Ltd. und Lei Yi, Großaktionäre der Panamax AG (ISIN: DE000A1R1C81), haben heute eine nicht-bindende Absichtsverklärung ("Letter of Intent") vereinbart, die der Panamax AG den Erwerb von 100% der Anteile der Jiangsu Shouguang Electronic Commerce Co.Ltd ermöglicht. Der Erwerb soll im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung vollzogen werden, durch die Lei Yi seine Anteile an der Jiangsu Shouguang Electronic Commerce Co. Ltd in die Panamax AG einbringt. In den kommenden Wochen werden beide Seiten Details einer möglichen Transaktion diskutieren.

(Ende)

