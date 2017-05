PTA-Adhoc: S IMMO AG: RPR Privatstiftung erwirbt rund 11,35 % an S IMMO AG

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta032/04.05.2017/16:05) - Ronny Pecik hat, unter Bezugnahme auf das der RPR Management GmbH am 06.04.2017 von Anadoria Investments Ltd. eingeräumte Recht zum Erwerb von 7.592.889 Aktien an der S IMMO AG (siehe die Veröffentlichung einer Insiderinformation vom 07.04.2017), die S IMMO AG über Rechtsvertreter informiert, dass die RPR Management GmbH, eine Tochter der RPR Privatstiftung (Stifter und Begünstigter Ronny Pecik, geb. am 04.03.1962) als Käuferinnen der Aktien die beiden verbundenen Unternehmen Everest Investment GmbH & Co KG und Pavus Immobilien GmbH & Co KG namhaft gemacht hat, welche die Aktien am 04.05.2017 (settlement date) erworben haben.

AT0000652250 (Aktie)

