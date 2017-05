PTA-Adhoc: SendR SE: Verkauf sämtlicher Gesellschaftsanteile an der finetunes GmbH und an der Phonofile AS

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg, 03. Mai 2017 (pta032/03.05.2017/22:45) - Die SendR SE hat am heutigen Tag mit der Orchard Enterprises Entertainment GmbH (als Käuferin) und der Sony Music Entertainment, General Partnership, (als Garantin) einen Kauf- und Übertragungsvertrag über sämtliche Anteile an ihren Tochtergesellschaften finetunes GmbH (mit Sitz in Hamburg) und Phonofile AS (mit Sitz in Oslo/Norwegen) geschlossen. Der (endgültige) Kaufpreis für die Anteile an der finetunes GmbH sowie an der Phonofile AS steht derzeit noch nicht fest. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass sich der (endgültige) Kaufpreis in einer Bandbreite von (voraussichtlich) 19,6 MEUR bis zu (voraussichtlich) 21,6 MEUR einstellen wird. Die finale Kaufpreisermittlung erfolgt u.a. unter Berücksichtigung des künftigen Rohertrages der veräußerten Tochtergesellschaften.

Da es sich bei den Gesellschaftsanteilen an der finetunes GmbH sowie an der Phonofile AS um das im Wesentlichen ganze Vermögen der Gesellschaft handeln könnte, steht der Kaufvertrag unter der Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) i.V.m. § 179a AktG. Aus diesem Grund wird der Verwaltungsrat unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, auf der der Anteilskauf- und Übertragungsvertrag nach einer Erläuterung durch den Verwaltungsrat zur Abstimmung gestellt werden soll.

Disclaimer: Die Informationen dieser Mitteilung enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Planungen, Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands der SendR SE zum Datum ihrer Veröffentlichung. Derartige Aussagen stellen weder ein Versprechen noch Garantien dar und unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht von SendR SE beeinflussbar sind. Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass tatsächlich eintretenden Umstände wesentlich von den hier getroffenen Aussagen abweichen können. SendR SE ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten. Die Information dieser Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SendR SE, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Sämtliche Informationen in dieser Bekanntmachung richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Gesellschaftssitz in Deutschland haben. Diese Informationen stellen insbesondere auch kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SendR SE an Personen mit Wohnsitz bzw. Gesellschaftssitz in anderen Ländern, z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Kanada, dar.

