PTA-News: amalphi ag: AMALPHI MELDET GEPRÜFTE FINANZKENNZAHLEN FÜR 2016

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Moers (pta024/19.05.2017/12:01) - amalphi MELDET GEPRÜFTE FINANZKENNZAHLEN FÜR 2016

* LEICHT VERBESSERTE ERGEBNISSITUATION IN 2016 * DEUTLICHE UMSATZSTEIGERUNG UND POSITIVES ERGEBNIS FÜR 2017 ERWARTET

Moers, 19. Mai 2017: Die amalphi ag meldet mit ihrem Jahresabschluss 2016 leicht verbesserte Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2016 belief sich auf TEur 1.833,3 (Vorjahr: TEur 1.710,7), was einer Steigerung von ca. 7 % entspricht. Aufgrund der deutlich reduzierten Aufwendungen konnte der Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr auf TEur 882,8 reduziert werden. Im Vorjahr belief sich der Verlust im Konzern noch auf TEur 1.189,2. Dies entspricht einer Verringerung des Verlustes um ca. 25 % im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Rohertrag hat sich von TEur 876,0 im Vorjahr signifikant auf TEur 1.269,0, im Berichtszeitraum, jeweils ohne Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge, erhöht. Bei stabilen Kosten in den Bereichen Personal, Abschreibungen und sonstige Aufwendungen hat sich das EBIT auf TEur -672,7 (Vorjahr: TEur - 1.023,8) verbessert.

Ausblick 2017

Die Gesellschaft geht davon aus, dass das relevante Marktvolumen auch in 2017 stabil bleibt. Der Preis- und Margendruck wird nach der Einschätzung des Vorstands hoch bleiben, andererseits erwartet die Gesellschaft aber aufgrund des nach wie vor bestehenden Kostendrucks eine steigende Nachfrage nach herstellerunabhängiger Entstörung.

Die Gesellschaft plant für 2017 eine deutliche Umsatzsteigerung auf TEur 2.700.

Der Vorstand geht davon aus, dass das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen werden kann, sofern das Umsatzziel von TEur 2.700 erreicht wird. Dieses Ziel ist zwar ambitioniert, aber aufgrund der gezielten Maßnahmen zur Wachstumsbeschleunigung trotz Risiken realistisch.

Der komplette Jahresabschluss wird auf der Internetseite unter http://www.amalphi.de/finanzberichte.html veröffentlicht.

Die diesjährige Hauptversammlung findet am 27. Juni 2017 in Moers, dem Sitz der Gesellschaft statt.

Über amalphi Die amalphi ag wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Wartungskonzepten für den professionellen IT-Anwender. Das Wartungskonzept wird für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten (TPM: Third-Party-Maintenance). amalphi konzentriert sich dabei auf den Vertrieb und die Qualitätssicherung ihrer Dienstleistungen, während die technische Wartungsleistung durch weltweit aufgestellte externe Serviceprovider erbracht wird.

Wertpapierkennnummer (WKN): 813 135 International Securities Identification Number (ISIN): DE0008131350

Kontakt: Investor Relations, amalphi AG Fritz- Peters- Str. 20, D 47447 Moers T, Telefax: 02841-36 866 - 47

E-Mail: ir@amalphi.de

(Ende)

Aussender: amalphi ag Adresse: Fritz- Peters- Str. 20, 47447 Moers Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 2841 368660 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1495188060307

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 06:01 ET (10:01 GMT)- - 06 01 AM EDT 05-19-17