PTA-News: graceNT AG: Einladung zur 3. Ordentlichen Generalversammlung 2017 (Geschäftsjahr 2016)

Rotkreuz (pta022/02.06.2017/14:00) - Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 3. Ordentlichen Generalversammlung 2017 der graceNT AG (Geschäftsjahr 2016) am Dienstag, 27. Juni 2017, 14.30 Uhr Blegistrasse 1/Euro 1, 6343 Rotkreuz, Schweiz.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats. 1.Genehmigung Traktandenliste. 2.Genehmigung des Protokolls aoGV vom 14.03.2017. 3.Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für 2016 und 2017. Erläuterung: Der Vergütungsbericht und der Vergütungsplan sind unter www.gracent.com abrufbar. Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung. 4.Genehmigung des Geschäftsberichts 2016 (Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht). Erläuterung: Der Bericht der Revisionsstelle inkl. Jahresrechnung ist auf der Internetseite www.gracent.com abrufbar. 5. Verwendung Jahresergebnis. Antrag Verwaltungsrat: Verwendung des Verlustsaldos auf die neue Rechnung. 6.Sanierungsmassnahmen. Antrag Verwaltungsrat: Verrechnung des kumulierten Verlustvortrages mit den Kapitalreserven. 7.Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats. Antrag Verwaltungsrat: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016. 8.Wahlen. 8.1 Verwaltungsrat Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer und Werner Arrich in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 8.2 Verwaltungsratspräsident Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 8.3 Vergütungsausschuss Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Alfred Wegerer und Werner Arrich als Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 8.4. Wahl Revisionsstelle Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl der KPMG AG, Zug, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017. 9. Varia: Keine Anträge Organisatorische Hinweise/Unterlagen. Der Geschäftsbericht 2016 (Jahresbericht, Jahresrechnung, Vergütungsbericht und -Plan, Revisionsbericht und Bericht des Wirtschaftsprüfers nach Swiss-GAAP Kern-FER) liegt am Sitz der Gesellschaft, Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz, zur Einsichtnahme auf und kann auch auf der Internetseite www.gracent.com abgerufen werden. Stimmrechtsbestätigung. Stimmrechtsbestätigungen können bei der individuellen Depotbank des jeweiligen Aktionärs bezogen werden. Stimmberechtigt sind die am 26. Juni 2017 gelisteten Inhaberaktionäre, welche sich anlässlich der Generalversammlung mittels entsprechender Bestätigung ihrer jeweiligen Depotbank als solche ausweisen. Zutritt und Stimmrecht wird nur gegen Vorweisen einer entsprechenden Bestätigung der Depotbank gewährt. Stellvertretung und Vollmacht. Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf dem auf der Internetseite www.gracent.com abrufbaren Vollmachtformular unterzeichnet zu retournieren. Als Vertreter kann bezeichnet werden: RA Rahel Merenda, Grunder Rechtsanwälte AG, Zugerstrasse 32, 6341 Baar, Schweiz. Das Vollmachtsformular ist inkl. der darin erteilten Instruktionen und der Bestätigung der Depotbank bis spätestens 23. Juni 2017, 12.00 Uhr, an Frau Rahel Merenda, , Grunder Rechtsanwälte AG, Zugerstrasse 32, 6341 Baar, Schweiz zu senden. Sollten keine Instruktionen erteilt worden sein, wird das entsprechende Traktandum als Stimmenthaltung erfasst. Im Falle einer Stellvertretung und Vollmacht haben Aktionäre keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung. Verkauf von Aktien. Im Falle eines Verkaufs von Aktien aus dem bei der Gesellschaft geführten Bestand ist der Aktionär für die verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die Bestätigung der Depotbank und das Stimmmaterial sind deshalb vor Beginn der Generalversammlung am Schalter berichtigen zu lassen.

Rotkreuz, 2. Juni 2017

graceNT AG Für den Verwaltungsrat, Afred Wegerer (Präsident), Werner Arrich

