PTA-News: Klepper Faltbootwerft AG: Erweiterung des Großauftrags aus dem Bereich "Sicherheitskräfte"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Rosenheim (pta009/16.05.2017/10:00) - * Gesamtauftragsvolumen steigt auf über 150 TEUR * Konkrete Verhandlungen mit weiterem Großkunden * Testcenter bereiten sich auf kommende Saison vor

Rosenheim, 16. Mai 2017: Die KLEPPER Faltbootwerft AG, die an der Berliner Wertpapierbörse notierte Herstellerin von hochwertigen Faltbooten, freut sich, ihren Aktionären eine Erweiterung des Großauftrags vom 30. März 2017 bekannt geben zu dürfen.

Wie bereits in der letzten Pressemeldung vom 30. März 2017 angesprochen, konnte eine signifikante Erweiterung des Großauftrags mit unserem Kunden vereinbart werden. Demnach bestellte der Kunde aus dem Bereich der "Sicherheitskräfte" zusätzlich zu dem bereits veröffentlichten Auftrag über 20 Kommandoboote weiteres Zubehör. Das Gesamtauftragsvolumen hat sich demnach auf über 150 TEUR erhöht. Das Management der KLEPPER Faltbootwerft AG freut sich sehr, dass die Nachverhandlungen so schnell finalisiert werden konnten.

Das Unternehmen steht darüber hinaus mit verschiedenen Partnern in fortgeschrittenen Verhandlungsgesprächen und geht noch im weiteren Jahresverlauf von zusätzlichen Bestellungen, insbesondere aus dem Bereich "Sicherheitskräfte", aus. Mit einem Großkunden führt das Unternehmen bereits finale Gespräche und hofft auf einen zeitnahen Zuschlag für die Premiumprodukte.

"Es freut uns natürlich sehr, dass unsere Premiumprodukte auch im Bereich "Sicherheitskräfte" den überdurchschnittlich hohen Erwartungen der Kunden entsprechen. Diese Qualitätsmerkmale spiegeln sich ebenso im "Privatbereich"" wider.", so Ursula Isbruch, Vorstand der KLEPPER Faltbootwerft AG.

Gerade für den Saisonstart im "Privatbereich" freuen sich alle Klepper-Testcenter auf die interessierte Paddel-Community, um gemeinsam mit den aktuellen Klepper-Modellen in die Saison 2017 zu starten.

Über KLEPPER: Die KLEPPER Faltbootwerft AG steht seit über 100 Jahren für Qualität aus Bayern. Mit Sitz in Rosenheim, hat die KLEPPER Faltbootwerft AG 2001 die Fertigung von hochmodernen Faltbooten weiter fortgeführt und ist Alleininhaber des Namens (ausgenommen Textilien) und der Schutzrechte. Jährlich werden etwa 250-300 individuelle Faltboote (auch für Sicherheitskräfte weltweit) produziert.

