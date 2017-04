PTA-News: Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH: Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH gibt den Verkauf von einzelnen Wohneinheiten - aus dem im Februar 2...

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Kempten (pta025/25.04.2017/10:04) - Kempten, 25. April 2017 - Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) gibt bekannt, dass sie einzelne Wohneinheiten ihres Portfolios in Lindhorst (Niedersachsen) gegenwärtig verkauft. Im Rahmen der Portfoliotransaktion wurden mittlerweile rund 70 Wohneinheiten veräußert. Der Vollzug der einzelnen Transaktionen steht unter den üblichen Bedingungen. Über den Kaufpreis wurde jeweils Stillschweigen vereinbart.

Der Ankauf des Wohnportfolios mit 243 Einheiten in Lindhorst in der Nähe von Hannover erfolgte seitens der REA im Februar 2016. Seither wurden die Wohnungen und die Allgemeinflächen umfassend saniert und modernisiert. Nach der erfolgreichen Revitalisierung hat die REA sich nun entschlossen, einzelne Wohneinheiten des Portfolios zu veräußern. Die durchgeführten Maßnahmen haben die städtebauliche Wirkung der Objekte und die Wohnqualität enorm verbessert. Auch der Wohnungsleerstand konnte noch einmal deutlich reduziert werden. Mit dem Verkauf wird die bei der Übernahme des Portfolios geäußerte Investitionsstrategie konsequent umgesetzt, wonach das Wohnungsportfolio teilweise wieder platziert werden sollte.

Ergebniswirksam wird der Verkauf für die REA im Geschäftsjahr 2017.

Die konstante Optimierung und Weiterentwicklung des gesamten Immobilienportfolios ist das strategische Kernziel der Gesellschaft. Der Verkauf erfolgte vorausschauend in einem positiven Marktumfeld, mit dem Ziel das Gesamtportfolio nachhaltig zu optimieren.

"Den Erlös aus dem Verkauf der Objekte, investieren wir zeitnah in ausgewählte neue Immobilienprojekte und richten so das Gesamtportfolio in Bezug auf Standort, Größe und Mieterstruktur weiter im Sinne unserer Investoren aus. Die erfolgreichen Verkäufe liefern uns einen Ergebnisbeitrag und verschaffen uns wirtschaftlichen Spielraum für die Realisierung weiterer Projektentwicklungen in Deutschland", erläutert Jürgen Steinhauser und Ulrich Jehle, Geschäftsführer der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH den Verkauf der einzelnen Wohneinheiten des Portfolios Lindhorst.

