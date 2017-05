PTA-News: solidare real estate holding plc: solidare wirbt 50 Millionen Euro Finanzierung ein - Attraktives Marktpotenzial von Micro-Apartments im Blick

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Valetta (pta041/30.05.2017/13:30) - solidare real estate holding plc ("solidare") (MT0000580101 / A1JGT0 / XNH), eine auf das Wachstumssegment Micro-Apartments spezialisierte Immobiliengesellschaft, hat mit Fonds, beraten vom spezialisierten internationalen Investor RoundShield Partners, eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 50 Millionen Euro abgeschlossen. Diese Mittel stehen solidare ab sofort und direkt zur Verfügung.

"Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv daraufhin gearbeitet, finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen wir das Potential bestmöglich heben können, das in solidare und dem Marktsegment Micro-Apartments steckt", erklärt CEO Zeki Yigit. "Jetzt können wir unsere Projektpipeline adäquat entwickeln und darüber hinausgehende Schritte angehen."

solidares strategisches Ziel ist es, einer der führenden Anbieter von Micro-Apartments in Deutschland zu werden. Sämtliche Aufgaben für den Umbau zu attraktiven Micro-Apartments werden von spezialisierten Tochtergesellschaften der solidare ausgeführt. Das schließt Projektierung, Planung, Baumaßnahmen und auch das Vermietungskonzept ein. Dazu werden bevorzugt große, leerstehende Büroobjekte in zentraler Lage von Landeshauptstädten oder Universitätsstädten gesucht.

IR Kontakt Torsten Graf NewMark Finanzkommunikation GmbH Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt Telefon: +49 / 69 / 94 41 80 - 64 Telefax: +49 / 69 / 94 41 80 - 19 Email: ir@solidare.de www.solidare.de

Über solidare Die solidare real estate holding plc. ist eine börsennotierte Immobiliengesellschaft, die sich auf den Wachstumsmarkt Micro Apartments, hauptsächlich in Deutschland, spezialisiert hat. Micro Apartments sind möblierte Wohneinheiten mit einer Grundfläche zwischen 20 und 50 m ^ 2, die hauptsächlich von Singles, Studenten, Pendlern und älteren Menschen bewohnt werden. Hauptaktionär und CEO Zeki Yigit ist seit über 15 Jahren mit der renditeorientierten Immobilienentwicklung befasst. solidare deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Objektidentifizierung, Strukturierung der Akquisition und Finanzierung, Planung und Abwicklung der Bau- bzw. Umbauaktivitäten, Vermarktung, laufende Bewirtschaftung und Facility Management ab. Der Konzern verfolgt eine dezidierte Wachstumsstrategie, die auf Konsolidierung des Marktsegments und Effizienzgewinne durch Nutzung des umfassenden internen Leistungsangebots abzielt.

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von solidare oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der solidare und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder solidare noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

(Ende)

Aussender: solidare real estate holding plc Adresse: St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valetta Land: Malta Ansprechpartner: Matthias Schwind Tel.: +49 211 730 632-10 E-Mail: matthias.schwind@solidare.de Website: www.solidare.de

ISIN(s): MT0000580101 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1496143800559

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)- - 07 30 AM EDT 05-30-17