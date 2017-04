PTA-News: Weng Fine Art AG: Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um mehr als 20 % gestiegen - Verkäufe aus "Koons-Deal" deutlich über den Erwartungen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta017/05.04.2017/10:00) - Die Weng Fine Art AG hat im Geschäftsjahr 2016 den Umsatz in der Gruppe nochmals um 21,5 % von 6,48 Mio. auf konsolidiert 7,87 Mio. steigern können. Damit lag das Geschäftsvolumen am oberen Ende der Prognose vom 9. Januar. Dieses Wachstum wurde in einem schwierigen Marktumfeld erreicht - der Welt- Kunstmarkt hat nach den Rückgängen in 2015 im vergangenen Jahr noch einmal etwa 12 % an Volumen verloren. Dabei konnten die enttäuschenden Resultate des Handelsgeschäftes in der WFA Trading durch die starken Zuwächse im Editions-geschäft überkompensiert werden. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass das Geschäft mit standar-disierten Großeditionen margenschwächer als das Handelsgeschäft in unikaten Kunstobjekten ist.

In der Zeit seit dem 01.11.2016, dem Beginn der Zusammenarbeit mit der Bernardaud SA und Jeff Koons, hat die WFA Online AG Editionen im Gesamtwert von 2,14 Mio. EUR verkaufen können. Damit wurde das Vertriebsziel für den Zeitraum 2016/17 bereits zum Ende des ersten Quartals 2017 erreicht.

Der Vorstand geht davon aus, den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 im Mai veröffentlichen zu können. Zu diesem Zeitpunkt können dann auch Aussagen zur Dividende und zu den Aussichten im laufenden Geschäftsjahr kommuniziert werden.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit Konzerngesellschaften in Deutschland und der Schweiz ist ein führendes, international agierendes Kunsthandels- und Beratungsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Weitere Erfolgsfaktoren sind der große Bestand an Kunstwerken mit Schwerpunkt auf der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzend zum traditionellen Kunsthandel strebt das Unternehmen eine führende Rolle im Kunst E-Commerce an.

(Ende)

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 6908700 E-Mail: rkweng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: außerbörslicher Handel

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1491379200930

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2017 04:00 ET (08:00 GMT)- - 04 00 AM EDT 04-05-17