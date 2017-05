PTA-News: Wild Bunch AG: Wild Bunch AG veröffentlicht positives Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2016

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pta001/03.05.2017/00:00) - PRESSEMITTEILUNG

Wild Bunch AG veröffentlicht positives Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2016

- Umsatzerlöse von EUR 121,7 Mio. liegen über Vorjahresniveau - Wachstum des Operativen Ergebnisses und Reduzierung der Overheadaufwendungen führen zu substantiellem EBIT-Wachstum auf EUR 4.019 Tsd. - Konzernjahresüberschuss* mit EUR 489 Tsd. positiv - Finanzstruktur des Konzerns durch Bruttoemissionserlöse von EUR 15 Mio. aus Kapitalerhöhung und erfolgreiche Anleiherefinanzierung verbessert

Berlin/Paris, 2. Mai 2017 - Die Wild Bunch AG, ein führendes, unabhängiges, europäisches Filmverleih- und Produktionsunternehmen, das im Direktvertrieb, im Weltvertrieb sowie in der Finanzierung von Koproduktionen und dem elektronischen Direktvertrieb von Feature-Filmen und TV-Serien tätig ist, veröffentlicht heute wesentliche Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016.

Im Geschäftsjahr 2016 konnte Wild Bunch seine Umsatzerlöse um 2,3% auf EUR 121,7 Mio. steigern mit einem nennenswerten Umsatzzuwachs insbesondere in den Bereichen TV und SVOD.

Der Anstieg der Bruttoergebnismarge von 14,4% auf 15,9% resultiert aus einem Wachstum des Bruttoergebnisses um 12,6% auf EUR 19.283 Tsd. Der Overheadaufwand verringerte sich um 7,4% auf EUR 22.768 Tsd. Dies führte zu einem signifikanten Wachstum des EBIT, das sich auf EUR 4.019 Tsd. belief nach EUR 2.881 Tsd. im Geschäftsjahr 2015.

Die Nettofinanzkosten verringerten sich ebenfalls deutlich auf EUR 4.458 Tsd. nach EUR 6.065 Tsd. im Jahr 2015 (-26,5%). Dies spiegelt die Verbesserungen hinsichtlich des Niveaus der Nettoverschuldung und der Zinsbelastung wider.

Das EBITDA** betrug im Berichtszeitraum EUR 59.306 Tsd., was einem Wachstum von EUR 9.092 Tsd. im Vergleich zum Vorjahr entsprecht. Gleichzeitig betrug das EBITDA 79% der Nettoverschuldung, die sich auf EUR 75.201 Tsd. belief und damit EUR 6.737 Tsd. niedriger war als zum Jahresende 2015.

Darüber hinaus setzte das Unternehmen die Verbesserung seiner Finanzstruktur durch eine Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 15 Mio. sowie die Platzierung einer Anleihe im Volumen von EUR 18 Mio. fort. Die Emissionserlöse aus der Platzierung der Anleihe dienten im Wesentlichen der Refinanzierung der fälligen Anleihe. Die Eigenkapitalquote von Wild Bunch erhöhte sich um 2,5 Punkte auf 24,7%.

Max Sturm, CFO der Wild Bunch AG: "In einem komplexen Umfeld und geprägt durch die weitere Zusammenführung des Unternehmens, hat Wild Bunch ein zufriedenstellendes Geschäftsergebnis erzielt. Zusätzliche finanzielle Mittel, deren Zurverfügungstellung derzeit zum Abschluss gebracht wird, werden es Wild Bunch ermöglichen, noch mehr in attraktive Film- und Serieninhalte zu investieren und die Voraussetzungen für ein signifikantes Umsatzwachstum im Jahr 2018 zu schaffen."

Der Geschäftsbericht 2016 wird spätestens bis Mitte Mai 2017 auf der Internetseite des Unternehmens http://wildbunch.eu/investors/publications/ zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird auch der geprüfte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015 veröffentlicht werden.

*vor Minderheitsanteilen **vor Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, inklusive Filmrechten

IR-Kontakt:

cometis AG Thorben Burbach / Claudius Krause Phone +49 (611) 205855-23 Email: burbach@cometis.de

Aussender: Wild Bunch AG Adresse: Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sigrid Oßwald Tel.: +49 30 880 91-770 E-Mail: s.osswald@senator.de

ISIN(s): DE000A13SXB0 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

