PTA-PVR : Uzin Utz AG: Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG - Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. § 21-26 WpHG

Ulm (pta025/08.09.2017/15:00) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten Uzin Utz AG, Dieselstraße 3, 89079 Ulm, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Abschluss einer Stimmrechtsvereinbarung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Julian Utz, 22.04.1981

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. Dr. Heinz Werner Utz; Manuela Pleichinger; Philipp Utz; Amelie Klußmann

5. Datum der Schwellenberührung 08.09.2017

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte des % (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) Emittenten 7.b.1.+ 7.b.2.) neu 53,54 0,00 53,54 5.044.319 letzte 37,71 Mitteilung 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN absolut direkt absolut direkt in % (§ zugerechnet in % (§ 21 WpHG) zugerechnet (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) 22 WpHG) DE0075515109 207.000 2.493.504 4,10 49,43 Summe: 2.700.504 53,53 b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrume Verfall Laufzeit absolut % nts Summe: b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in des / Verfall / Laufzeit oder absolut % Instr physische ument Abwicklung s Summe: 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.)

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn Instrumente in %, wenn Summe in %, wenn 3% oder höher 5% oder höher 5% oder höher 9. Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Erläuterungen

(Ende)

