PTA-PVR: Zumtobel Group AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wien (pta029/05.09.2017/22:00) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 93 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Zumtobel Group AG, Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Name: Erste Asset Management GmbH Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Erste Asset Management GmbH ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft

5. Datum der Schwellenberührung 31.08.2017

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte Stimmrechte beiden in % Stimmrechte des , die zu , die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/son gehören stigen (7.A) Instrumente repräsentie ren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 4,99 0,00 4,99 43.500.000 der Schwellenberührung Situation in der 5,11 0 5,11 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % Indirekt in % (§ (§ 91 BörseG) (§ 92 BörseG) (§ 91 BörseG) 92 BörseG) AT0000837307 2.168.710 0 4,99 0,00 Summe: 2.168.710 4,99 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 1 BörseG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 3 BörseG

Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%) durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sons in Aktien tige (%) Instrumente (%) 1 Erste Asset Management 4,94 4,94 GmbH 2 ERSTE-SPARINVEST 1 0,04 0,04 Kapitalanlagegesellsch aft m.b.H. 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist eine Tochtergesellschaft der Erste Asset Management GmbH. Diese Kapitalanlagegesellschaften (samt der Zweigniederlassung in der Erste Asset Management GmbH in Tschechien) verfolgen eine gemeinsame Stimmrechtspolitik für die von ihnen verwalteten Investmentfonds. Die in Punkt 8 angegebenen, gehaltenen Stimmrechtsanteile der Erste Asset Management GmbH und ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. werden nicht direkt, sondern von den Investmentfonds gehalten, die von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Es handelt sich daher nicht um Beteiligungen der Verwaltungsgesellschaften.

(Ende)

Aussender: ZUMTOBEL Group AG Adresse: Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn Land: Österreich Ansprechpartner: Harald Albrecht Tel.: +43 (0)5572 509-1125 E-Mail: Harald.Albrecht@zumtobelgroup.com Website: www.zumtobelgroup.com

ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1504641600273

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2017 16:00 ET (20:00 GMT)- - 04 00 PM EDT 09-05-17