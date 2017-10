Puigdemont kritisiert Zentralregierung - 'Dialog immer verweigert'

BARCELONA (dpa-AFX) - Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat bei seiner Rede von dem Parlament in Barcelona die Zentralregierung in Madrid heftig kritisiert. Diese habe jeden Versuch des Dialogs von Seiten Kataloniens abgelehnt: "Die Antwort war immer eine radikale und absolute Weigerung, kombiniert mit einer Verfolgung der katalanischen Institutionen", sagte Puigdemont. An alle Spanier gerichtet fügte er hinzu: "Wir sind keine Verbrecher, keine Verrückten, keine Putschisten."/cfn/er/DP/he