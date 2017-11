Puigdemont will sich nur in Belgien vernehmen lassen

Madrid (Reuters) - Der entlassene katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will trotz einer Vorladung vor Gericht nicht nach Spanien zurückkehren, ist aber zu einer Vernehmung in Belgien bereit.

"Er wird nicht nach Madrid gehen", sagte Puigdemonts Anwalt Paul Bekaert a, Mittwoch der Nachrichtenagentur AP. "Ich schlage vor, dass sie ihn hier in Belgien befragen." Rechtlich sei dies durchaus möglich. Bisher liege kein Haftbefehl gegen seinen Mandanten vor. Das spanische Verfassungsgericht hat Puigdemont und 13 weitere Mitglieder der entlassenen Regionalregierung für Donnerstag und Freitag vorgeladen, damit sie sich in Madrid zum Vorwurf der Rebellion äußern. Ein Richter soll dann entscheiden, ob für die Politiker Untersuchungshaft angeordnet wird.

Sollte Puigdemont nicht vor Gericht erscheinen, droht ihm ein Haftbefehl. Dieser würde eine Kandidatur des Politikers bei der anstehenden Neuwahl in Katalonien am 21. Dezember verhindern. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte Puigdemont und die übrige katalanische Regionalregierung am Freitag abgesetzt, nachdem diese einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen hatten. Puigdemont und weitere Mitglieder der regionalen Führung reisten daraufhin nach Belgien aus.

Puigdemont will dort nach eigenen Worten kein Asyl beantragen, sondern Kataloniens Unabhängigkeit vorantreiben. Bei der EU stößt er mit seinen Forderungen bisher allerdings auf taube Ohren, sie betrachtet den Fall als interne Angelegenheit Spaniens.

Puigdemonts Anwalt Bekaert ist ein prominenter Jurist, der große Erfahrung mit Menschenrechtsfällen hat. In der Vergangenheit vertrat er etwa Basken und Kurden. Seit den 70er Jahren reiste Bekaert als Beobachter in Spannungsregionen wie das Baskenland, Nordirland und die Palästinenser-Gebiete. Der 2004 eingeführte europäische Haftbefehl macht es nach seiner Aussage allerdings schwieriger als früher, Auslieferungen innerhalb Europas zu verhindern.