Putin signalisiert Unterstützung für Schutzzonen in Syrien

Sotschi/Berlin (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zustimmend zu Plänen für sichere Zonen in Syrien für Zivilisten geäußert.

Die Idee von solchen Schutzzonen habe breite Unterstützung, es brauche aber weitere Diskussionen, um die Details auszuarbeiten, sagte Putin am Mittwoch in Sotschi. Solche Zonen müssten mit dem Ziel eingerichtet werden, einen generellen Waffenstillstand in Syrien zu erreichen, fügte Putin nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hinzu.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte solche kampffreien Räume in Syrien zum Schutz der Zivilbevölkerung nach einem Treffen mit Putin angeregt. "Ich glaube, dass das Konzept von sicheren Zonen eines ist, das man weiter bearbeiten könnte", sagte sie. Um solche Zonen ging es auch in ihren Gesprächen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im syrischen Bürgerkrieg sind Hunderttausende Menschen ums Leben gekommen. Russland unterstützt Präsident Baschar al-Assad. Die Türkei, Saudi-Arabien und die USA helfen dagegen Rebellengruppen, die den Sturz Assads fordern. Schutzzonen waren bereits vor dem Sturm auf die Staat Aleppo im Gespräch. Die Umsetzung gilt als schwierig, weil sich dazu alle Kriegsparteien einigen müssten, die Zivilisten in diesen Gebieten nicht anzugreifen. Die radikal-islamische Extremisten-Miliz IS etwa ist aber in Gespräche mit anderen Gruppen gar nicht eingebunden.

Wie schwer solche Schutzvereinbarungen umzusetzen sind, zeigte ein Anschlag am 17. April. Dabei wurden mindestens 126 Menschen eines Evakuierungskonvois aus schiitischen Zivilisten aus Aleppo getötet.