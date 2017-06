Putin - US-Geheimdienste fälschten möglicherweise Beweise

St. Petersburg (Reuters) - Die US-Geheimdienste haben nach Aussage von Russlands Präsident Wladimir Putin möglicherweise Beweise gefälscht, um seinem Land die Cyber-Attacken auf die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in die Schuhe zu schieben.

US-Vorwürfe, wonach Russland die Mailkonten der Demokratischen Partei gehackt habe, um dem heutigen Präsidenten Donald Trump an die Macht zu verhelfen, seien "schädlicher Tratsch", sagte Putin am Freitag in St. Petersburg. Die Cyber-Attacken trügen keine russische Handschrift. Trump habe einen besseren Wahlkampf geführt als Clinton.