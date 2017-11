Qiagen mit Umsatz- und Gewinnanstieg im dritten Quartal

GO

Heute im Fokus

DAX schließt mit kleinem Minus -- Dow Jones endet fester -- Broadcom will für QUALCOMM bieten -- Bitcoin-Kurs schießt weiter hoch -- BVB, XING, Telekom, T-Mobile US, Sprint, Paradise Papers im Fokus

Fox verhandelte mit Disney über Verkauf großer Geschäftsanteile. OSRAM will Dividende auf 1,10 Euro erhöhen. Samsung scheitert im Streit mit Apple vor höchstem US-Gericht. Produktion des Model 3 läuft schleppend - Was bedeutet das für die Zukunft von Elon Musk? Warum verkauft Jeff Bezos eine Million Amazon-Aktien? Einflussreicher Fed-Chef von New York geht vorzeitig.