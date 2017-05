Bis zum Nachmittag kann der Qualitäts-Index um 0,7 Prozent zulegen und erreicht mit 13.410 Punkten einen neuen Rekordstand. BMW bleibt nach starkem Quartal für 2017 zuversichtlich. Siemens bestätigt Prognose trotz Belastungen durch Übernahmen. freenet steigert in Q1 Umsatz und Gewinn stärker als erwartet.

Zu den heutigen Tagesgewinnern im Qualitäts-Index gehört mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 87,95 Euro die BMW-Aktie. Der Autobauer vermeldete heute endgültige Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Dabei konnte BMW seinen Umsatz um 12,4 Prozent von 20,85 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum auf 23,45 Mrd. Euro steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 7,8 Prozent auf 2,65 Mrd. Euro zu. Unter dem Strich erzielte BMW einen Gewinn von 3,26 Euro je Aktie nach 2,48 Euro im Vorjahr. Der Autobauer profitierte im 1.Quartal besonders von positiven Bewertungseffekten. Vor allem im Zusammenhang mit der Beteiligung von neuen Investoren am Kartendienst Here. Zudem habe das chinesische Gemeinschaftsunternehmen BMW Brilliance Automotive sein Ergebnis steigern können.

Mit den Zahlen habe BMW einen wichtigen Grundstein gelegt, um die Prognose für das laufende Jahr zu erfüllen, sagte der Finanzvorstand von BMW. Angesichts der größten Modelloffensive in der Geschichte des Konzerns, gehen wir im weiteren Jahresverlauf von höheren Anlauf- und Marketingkosten aus, erklärte der Finanzvorstand weiter. Für 2017 erwartet der Konzern jeweils leichte Zuwächse bei Absatz, Umsatz und Vorsteuergewinn. In der Autosparte soll die EBIT-Marge weiterhin zwischen 8 und 10 Prozent liegen.

Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für die BMW-Aktie nach endgültigen Zahlen zum 1.Quartal auf "Accumulate" mit dem Kursziel von 98 Euro bestätigt. Die finalen Kennziffern hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieben die Analysten in einer Studie. Der Autobauer sei gut vorbereitet auf den anstehenden Wandel in der Branche.

Neben dem KGV von 8 wird die BMW-Aktie weiterhin nur mit einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 bewertet. Zudem überzeugt die hohe Dividendenrendite von derzeit 3,9 Prozent. Der Autobauer erzielt zugleich eine solide Eigenkapitalrendite von 14 Prozent. Damit erfüllt die Aktie wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Auch die Siemens-Aktie verzeichnet heute im Qualitäts-Index nach soliden Quartalszahlen ein leichtes Plus und notiert aktuell bei 132,70 Euro. Der Elektrokonzern verbuchte im 2.Quartal einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr von 6 Prozent auf 20,22 Mrd. Euro. Der Auftragseingang legte um 2 Prozent auf 22,63 Mrd. Euro zu und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Beim Quartalsergebnis profitierte Siemens von gut laufenden Geschäften in allen Geschäftsbereichen. Sowie von einem Sonderertrag durch die Neubewertung von Pensionsplänen. Der operative Gewinn in der Industrie-Sparte kletterte in der Zeit zwischen Januar und März um 18 Prozent auf 2,49 Mrd. Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 12,1 Prozent. Unter dem Strich lag der Gewinn von Siemens bei 1,45 Mrd. Euro und damit 0,4 Prozent höherer als im Vorjahresquartal.

Siemens habe sich im 2.Quartal erneut besser entwickelt als die Märkte, sagte der Vorstand des Konzerns. In der zweiten Hälfte stehen die sorgfältige Integration von Mentor Graphics und ein erfolgreicher Start von Siemens Gamesa Renewable Energy im Vordergrund, so der Vorstand weiter. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem leichten Umsatzwachstum. Der Gewinn je Aktie wird in einer Bandbreite von 7,20 bis 7,70 Euro erwartet. Dabei ist die Übernahme von Mentor Graphics sowie Gamesa bereits berücksichtigt. In der Industrie-Sparte will Siemens 2017 eine Marge zwischen 11 und 12 Prozent erzielen. Trotz solider Wachstumszahlen für das 1.Quartal gib die freenet-Aktie heute im Qualitäts-Index leicht nach und notiert aktuell bei 29,05 Euro. Der Telekommunikations-Anbieter hat zum Jahresauftakt seinen Umsatz und Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 Prozent auf 838,0 Mio. Euro. Analysten hatten nur mit 815 Mio. Euro gerechnet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 13,1 Prozent auf 100,9 Mio. Euro zu. Hier lagen die Erwartungen im Vorfeld bei 98 Mio. Euro. freenet bestätigte zugleich seine Prognosen. Für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 erwartet das Unternehmen weiterhin einen leicht steigenden Umsatz. Nach Einschätzung des Vorstands wird sich das EBITDA im laufenden Geschäftsjahr auf leicht über 410 Mio. Euro erhöhen. Im Folgejahr wird mit einem weiteren leichten Zuwachs gerechnet.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox