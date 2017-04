Nach dem Vortagesverlust ziehen heute starke Autowerte den QIX Deutschland leicht ins Plus. Am Nachmittag legt der Qualitäts-Index daher um 0,1 Prozent zu und notiert bei 12.818 Punkten. BMW bleibt nach Rekordabsatzzahlen im 1.Quartal weiter zuversichtlich. Bechtle überzeugt mit soliden Wachstumszahlen und Investitionsplänen.

Der heutige Tagesgewinner im Qualitäts-Index mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 83,85 Euro ist die BMW-Aktie. Der Autobauer vermeldete zuletzt einen Rekordabsatz für März mit einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,9 Prozent auf 254.862 Fahrzeuge. Damit erzielte BMW den höchsten März-Absatz in der Geschichte des Konzerns. Für die ersten 3 Monate des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete BMW ebenfalls einen neuen Rekordwert. Von den Konzernmarken BMW, MINI sowie Rolls-Royce verkaufte der Autobauer in diesem Zeitraum weltweit 587.237 Fahrzeuge. Im Vorjahresvergleich stieg damit der Absatz um 5,3 Prozent. Wir sind mit unseren Modellen der X-Familie und dem BMW 7er als den Hauptwachstumstreibern überzeugend ins neue Jahr gestartet, kommentierte der BMW-Vertriebsvorstand die Zahlen. Zudem sei der März der erste vollständige Absatzmonat für die neue Limousine der BMW 5er Reihe gewesen, erklärte der Vorstand weiter. Mit dem Start der umfassendsten Modelloffensive der Unternehmensgeschichte ist der Vorstand überzeugt, dass 2017 ein weiteres Rekordjahr für BMW wird.

Aufgrund des breiten Angebots an elektrifizierten Premium-Fahrzeugen nimmt die Beliebtheit der innovativen BMW i und BMW iPerformance Modelle weiter rapide zu, schreibt der BMW-Konzern in einer Pressemitteilung. Im 1.Quartal lieferte BMW weltweit knapp 20.000 elektrifizierte Fahrzeuge aus. Auf Jahresbasis verdoppelte der Autobauer damit den Absatz seiner E-Autos.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die BMW-Aktie vor der Berichtssaison im Autosektor auf "Buy" mit dem Kursziel von 95 Euro bestätigt. Nach einem starken Jahresstart mehrten sich nun die zyklischen Sorgen im Automobilsektor, schrieben die Analysten in einer Studie. Autobauer gerieten deshalb bei Investoren etwas ins Hintertreffen gegenüber den Zulieferern. Die BMW-Aktie halten die Analysten allerdings für nach wie vor vielversprechend.

Neben dem KGV von 8 wird die BMW-Aktie nur mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 bewertet. Auch die Dividendenrendite von derzeit 4,3 Prozent ist attraktiv. Zudem erzielt der Autobauer eine solide Eigenkapitalrendite von 15 Prozent. Damit erfüllt die Aktie wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Auch die Bechtle-Aktie verzeichnet heute im Qualitäts-Index ein solides Plus und notiert aktuell bei 101,10 Euro. Der IT-Dienstleister ist im Geschäftsjahr 2016 wieder stärker gewachsen als der Markt. Dabei war der Geschäftsbereich IT-Systemhaus & Managed Services erneut der Wachstumstreiber. Hier stieg der Umsatz um 9,3 Prozent und überschritt erstmals die 3-Mrd-Euro-Marke. Die umfangreichen Serviceangebote von Bechtle haben für eine starke Nachfrage gesorgt. Aufgrund des gestiegenen Dienstleistungsanteils legte der operative Gewinn (EBIT) um 16,4 Prozent auf 93,5 Mio. Euro zu. Die EBIT-Marge erhöhte sich dabei leicht von 4,2 auf 4,5 Prozent. Auch der Geschäftsbereich IT-E-Commerce verbuchte einen Umsatzanstieg von 6 Prozent auf 1 Mrd. Euro. Zudem soll die Dividende das siebte Jahr in Folge auf 1,50 Euro erhöht werden.

Bechtle hat sich in allen Kundenbereichen als starker und zuverlässiger Partner für IT-Projekte erfolgreich positioniert. Dazu zählen technologische Zukunftsthemen wie Digitalisierung , Cloud, Mobility, IT-Security und Sourcing. Der IT-Dienstleister erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr erneut ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Zudem plant das IT-Unternehmen im laufenden Jahr zahlreiche Zukunftsinvestitionen. Bereits ab Mitte 2017 wird das Portfolio mit dem Produkt Bechtle-Clouds erweitert. Bei diesem Angebot werden sämtliche Cloud-Services zusammengefasst. Darüber hinaus arbeitet Bechtle an der Entwicklung eines eigenen digitalen Marktplatzes. Das Ziel des IT-Unternehmens ist es letztlich, einer der europaweit führenden digitalen IT-Lösungsanbieter zu werden.

Die Analysten von Warburg Research hoben zuletzt das Kursziel für die Bechtle-Aktie von 105 auf 115 Euro an und bestätigten die Einstufung auf "Buy". Mit dem ab Juli geplanten Angebot Cloud-basierter Dienstleistungen könne sich der IT-Dienstleister neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen, schrieben die Analysten. Sie rechnen mit einem ordentlichen 1. Quartal. Zum höheren Kursziel verwiesen die Analysten auf ihre erstmaligen detaillierten Schätzungen für 2019. Sowie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

