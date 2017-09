QIX Deutschland: Deutsche Post baut ihr EU-Netzwerk angesichts des boomenden Onlinehandels kräftig aus

Zum Wochenstart gibt der Qualitäts-Index dabei um 0,3 Prozent nach und steht am Nachmittag bei13.025 Punkten. Deutsche Post baut DHL -Kooperationen in Irland und Rumänien aus. Fielmann überzeugt Analysten mit soliden Halbjahreszahlen und laufender Expansion.

Die Deutsche Post-Aktie verbucht heute im Qualitäts-Index leichte Verluste und notiert aktuell bei 34,95 Euro. Der Logistikkonzern gibt heute für seine Paketsparte DHL neue Kooperationen in Europa bekannt. Dabei soll das Netzwerk DHL Parcel Europe zunächst um die Kooperationen mit der irischen Postgesellschaft An Post und dem rumänischen Paketdienst Urgent Cargus vergrößert werden. Ab November werde DHL das Netzwerk zusätzlich um Kroatien und Bulgarien ergänzen, erklärte der Deutsche Post-Konzern. Grundlage hierfür bilden die Partnerschaften mit der kroatischen Postgesellschaft Hrvatska Posta und dem bulgarischen Paketdienst Rapido. Finanzielle Details der neuen Kooperationen wurden nicht genannt. Der Treiber der Expansion ist der weiterhin stark wachsende Onlinehandel. Demnach will die Deutsche Post bis Ende 2018 in allen wichtigen europäischen E-Commerce-Märkten mit ihrem Paket-Service vertreten sein.

Das Analysehaus RBC Capital hatte jüngst das Kursziel für die Aktie von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" bestätigt. Der Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche, zu dem die Aktie des Logistikkonzerns in der Vergangenheit gehandelt worden sei, habe sich verflüchtigt, schrieben die Analysten in einer Studie. Gleichzeitig trauen sie den Bonnern zu, stärker zu wachsen als die Konkurrenz.

Für die Deutsche Post schätzen Analysten nach dem zuletzt starken Quartal den Gewinn für 2017 auf 2,24 Euro je Aktie. 2018 soll sich der Gewinn bereits auf 2,41 Euro erhöhen. Für die Aktie ergibt das ein moderates KGV von 15. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist günstig und liegt bei 0,7. Operativ erzielt der Logistikkonzern eine solide Eigenkapitalrendite von 24 Prozent. Außerdem liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,0 Prozent. Damit erfüllt die Deutsche Post wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Im Qualitäts-Index notiert heute die Fielmann-Aktie leicht im Plus bei 69,80 Euro. Die Analysten der Commerzbank haben die Einstufung für die Aktie nach Vorlage der Geschäftszahlen auf "Buy" mit dem Kursziel von 77,00 Euro belassen. Mit 3 Verkaufstagen weniger ist der Umsatz in der Berichtsperiode den Erwartungen entsprechend ausgefallen, schrieben die Analysten in einer Studie. Für die 2.Jahreshälfte rechnen sie mit etwas mehr Dynamik - auch, weil die Expansion in Italien langsam voranschreite.

In den ersten 6 Monaten konnte Fielmann seinen Absatz gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent auf 4,01 Mio. Brillen steigern. Dabei stieg der Außenumsatz um 5,3 Prozent auf 813 Mio. Euro. Der Konzernumsatz legte ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf 695 Mio. Euro zu. Die Optikerkette nimmt diese Unterscheidung vor, da einige Filialen von Franchisenehmern geführt werden und der AG daher nicht der Umsatz aus dem Brillenverkauf zuzurechnen ist. Im gesamten 1.Halbjahr erzielte Fielmann einen Gewinn von 88 Mio. Euro, und damit 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dass der Gewinn nicht höher ausfiel, liegt in erster Linie an der andauernden Expansion des Unternehmens. Hierbei werden bereits bestehende Filialen entweder vergrößert oder in attraktivere Lagen verlegt. Gleichzeitig wird aber auch das internationale Wachstum vorangetrieben. So eröffnete Fielmann von Januar bis Ende Juni weitere italienische Geschäfte in Vicenza, Verona, Trento, Varese und Piacenza. Die Optikerkette betrieb zum 30. Juni insgesamt 711 Niederlassungen. Im Vorjahr lag die Anzahl der Filialen noch bei 700. Die gesamte Expansion finanzierte das Unternehmen dabei ausschließlich aus dem Cash-Flow des laufenden Geschäftsjahres.

Als Deutschlands führende Optikerkette überzeugt Fielmann nicht nur mit stabilen Wachstumsraten. Auch die im operativen Geschäft erzielte Eigenkapitalrendite von 24 Prozent ist beeindruckend. Dazu ist das Qualitätsunternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote von 75 Prozent solide ausgestattet und bietet eine Rendite von 2,6 Prozent. Das sind starke Kennzahlen und die Fielmann-Aktie notiert damit zu Recht im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox