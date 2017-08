QIX Deutschland: FUCHS PETROLUB bleibt mit starken Wachstumszahlen auf Kurs

Bis zum Nachmittag liegt der Qualitäts-Index daher leicht im Minus bei 13.135 Punkten. FUCHS PETROLUB wächst weiterhin profitabel und erfüllt Konzernziele. Bayern München rüstet IT-Systeme auf und nutzt dabei SAP-Software Hana. DZ Bank lobt mittelfristige Wachstumsaussichten von Fresenius.

Die FUCHS PETROLUB-Aktie ist heute einer der Gewinner im Qualitäts-Index. Aktuell notiert die Aktie mit 0,6 Prozent im Plus bei 47,45 Euro. Der Schmierstoff-Spezialist konnte zuletzt starke Wachstumszahlen für das 1.Halbjahr vermelden. Dabei legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 1,25 Mrd. Euro zu. Die stärksten Zuwächse verzeichnete FUCHS PETROLUB in der ersten Jahreshälfte vor allem in der Region Asien-Pazifik und Afrika. In diesen Regionen konnte der Konzern rund 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor absetzen. Auch in Europa sowie in Nord- und Südamerika liefen die Geschäfte besser. Besonders in den USA zogen die Umsätze dank der jüngsten Zukäufe im Industrie-und Lebensmittelbereich an. Insgesamt stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von Januar bis Ende Juni um 3,8 Prozent auf 190 Mio. Euro. Unter dem Strich erzielte FUCHS PETROLUB einen Gewinn von 134 Mio. Euro und damit 5,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. FUCHS PETROLUB wächst erwartungsgemäß profitabel. Zudem haben wir unsere Ziele beim Ergebnis erreicht und beim Umsatz übererfüllt, sagte der Vorstand zu den Geschäftszahlen.

Aufgrund des kräftigen Wachstums geht der Manager nun auch für das Gesamtjahr von einem Umsatzanstieg von 7 bis 10 Prozent aus. Zuvor wurde ein Plus zwischen 4 und 6 Prozent angepeilt. Beim operativen Gewinn (EBIT) wird bis zum Jahresende weiterhin mit einem Wachstum zwischen 1 und 5 Prozent gerechnet.

Die Analysten von Warburg Research haben zuletzt das Kursziel für die FUCHS PETROLUB-Aktie nach Zahlen von 51 auf 52 Euro angehoben. Zugleich wurde die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Volumenentwicklung sei in Ordnung, schrieben die Analysten in einer Studie. Aber die gestiegenen Rohstoffkosten täten weh.

FUCHS PETROLUB überzeugt im operativen Geschäft mit einer beachtlichen Eigenkapitalquote von 72 Prozent und einer hohen Eigenkapitalrendite von 21 Prozent. Zudem erzielt der Schmierstoff-Hersteller eine solide operative Marge von 16 Prozent und eine Gewinnmarge von 11 Prozent. Die Qualitätsaktie notiert damit zu Recht im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Die SAP-Aktie entwickelt sich heute im Qualitäts-Index unverändert und notiert aktuell bei 89,15 Euro. Der Software-Konzern profitiert von der IT-Systemumstellung beim Fußballclub FC Bayern München. Im Zuge der Digitalisierung wollen die Münchner ihre IT-Systeme aufrüsten und dabei die SAP Software Hana als zentrale Plattform nutzen. Dazu hat der FC Bayern München zusammen mit dem Software-Konzern eine Technologie-Roadmap erarbeitet. Die Datenbank des Clubs wurde dabei in die Cloud integriert, die auf der SAP Hana Plattform basiert. Neben der Optimierung der IT-Infrastruktur sollen zudem Lösungen zur Optimierung der Prozesse im Backend, auf dem Spielfeld und auf der Tribüne entwickelt werden. Damit erhalten Spieler zum Beispiel Einblicke in Echtzeit und Betreuer sowie Trainer Zugriff auf aktuelle Spielerinformationen aus der ganzen Welt. Über SAP Hana soll dazu der Bereich Social Media mit den Fans über Berichte und Live-Videos unterstützt werden. Gleichzeitig wurde im Stadion schnelles WLAN mit digitalen Funktionen installiert, um das Live-Erlebnis zu verbessern.

Bei SAP rechnen Analysten für 2017 mit einem Gewinnanstieg auf 4,15 Euro je Aktie, nach 3,89 Euro im letzten Geschäftsjahr. 2018 soll sich der Gewinn bereits auf 4,54 Euro erhöhen. Für die Aktie von SAP ergibt das ein 2018er KGV von 20. Zugleich ist der Software-Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 56 Prozent solide finanziert. Auch die hohe EBIT-Marge von 25 Prozent sowie die Eigenkapitalrendite von 17 Prozent überzeugen. Damit erfüllt die Aktie wichtige Kriterien für eine Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Die DZ Bank hat die Fresenius-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 81 auf 82 Euro angehoben. Mit den Akquisitionen von Akorn und dem Biosimilars-Geschäft der Merck KGaA habe der Medizinkonzern aus fundamentaler Sicht einen guten Schritt gemacht, so die Analysten in einer Studie. Zunächst dürften die Zukäufe in der Summe einen leicht verwässernden Effekt auf den Fresenius-Nettogewinn haben, mittelfristig sollten sie sich aber positiv auswirken.

