Am Nachmittag liegt der Qualitäts-Index komfortabel mit 0,9 Prozent im Plus bei 13.210 Punkten. Conti erwartet fürs Gesamtjahr stärkeres Umsatzwachstum und niedrigere Rohstoffkosten. BMW-Konzern war laut Studie im 1.Halbjahr der weltweit profitabelste Autobauer. DZ Bank sieht fairen Wert der freenet-Aktie nach Q2-Zahlen bei 33 Euro.

Die Continental-Aktie ist heute im Qualitäts-Index mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 193,70 Euro einer der Gewinner. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat heute das Kursziel für die Aktie des Autozulieferers leicht von 235 auf 232 Euro gesenkt. Die Einstufung auf "Buy" aber zugleich bestätigt. Ein stärkerer Gegenwind von der Rohstoffseite als zunächst gedacht, sei der Grund für das neue Kursziel, schrieben die Analysten in einer Studie.

Continental rechnet aufgrund der hohen Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen in diesem Jahr mit einen stärkeren Umsatzwachstum als bisher. Unser Geschäft mit innovativen Technologien für assistiertes und automatisiertes sowie vernetztes und effizientes Fahren ist erneut schneller gewachsen als der globale Markt, sagte zuletzt der Conti-Vorstand bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Daraufhin hob der Konzern die Prognose um 500 Mio. Euro auf mehr als 44 Mrd. Euro an, nach 43,5 Mrd. Euro im Vorjahr. Im 1.Halbjahr verbuchte Continental einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf rund 22 Mrd. Euro. In Folge gestiegener Rohstoffkosten in der Reifensparte ging jedoch der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern leicht auf 2,33 Mrd. Euro zurück. Der Conti-Vorstand nannte als Grund für den Gewinnrückgang die höheren Kautschukkosten in der Reifenproduktion. Diese schlugen in den ersten 6 Monaten mit rund 300 Mo. Euro zu Buche. Doch das Ergebnis der Rubber Group werde im 2.Halbjahr wieder über dem Vorjahr liegen, merkte er an.

Die aktuellen Gewinnschätzungen für Continental liegen bei 16,11 Euro je Aktie für 2017 und bei 17,88 Euro für das nächste Geschäftsjahr. Das 2018er KGV der Aktie liegt damit nur bei 11. Auch die Dividendenrendite ist mit 2,2 Prozent weiterhin attraktiv. Der Konzern wächst zudem mit einer Eigenkapitalquote von 41 Prozent und erzielt eine beachtliche Eigenkapitalrendite von 20 Prozent. Das sind starke Zahlen und die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Auch die BMW-Aktie liegt heute im Qualitäts-Index leicht im Plus und steht derzeit bei 79,45 Euro. Der Autokonzern ist im 1.Halbjahr erneut der profitabelste Autobauer der Welt gewesen. Dies ist das Resultat einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (E&Y), die heute veröffentlicht wurde. Kein anderer Autobauer hat in der ersten Jahreshälfte ein besseres Verhältnis von operativem Gewinn zum Umsatz erwirtschaftet. Beim Umsatz von 49,25 Mrd. Euro erzielte BMW einen Gewinn von 5,58 Mrd. Euro und erreichte damit eine operative Marge von 11,3 Prozent. Hinter dem BMW-Konzern platzierte sich mit 10,3 Prozent der japanische Autobauer Suzuki. Auf Platz 3 folgt mit einer Marge von 9,7 Prozent der Autobauer Daimler. Die meisten Fahrzeuge verkaufte von Januar bis Ende Juni weiterhin der japanische Konzern Toyota.

Bei BMW erwarten Analysten für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie von 10,98 Euro. 2018 soll der Gewinn bei 10,94 Euro liegen. Für die BMW-Aktie ergibt das ein KGV von 8. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist weiterhin niedrig und liegt bei 0,6. Gleichzeitig überzeugt der Konzern mit einer attraktiven Dividendenrendite von 4,35 Prozent und einer soliden Eigenkapitalrendite von 14 Prozent.

Die DZ Bank hat die Aktie des Telekommunikations-Anbieters freenet nach Zahlen zum 2.Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Bericht sei im Rahmen ihrer Erwartungen ausgefallen, so die Analysten in einer Studie. Sie ließen ihre Schätzungen für die operativen Gewinnkennziffern unverändert. Wegen höherer Annahmen für Abschreibungen haben sie allerdings die Prognosen für den Nettogewinn leicht gesenkt.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

