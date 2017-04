QIX Deutschland: MTU und Conti glänzen in Q1 mit solidem Wachstum

Am Nachmittag steht der Qualitäts-Index daher unverändert zum Vortag bei 18.184 Punkten. Starkes Wartungsgeschäft im 1.Quartal beflügelt MTU Conti profitiert in Q1 von boomender Autobranche. FUCHS PETROLUB dank Asien in Q1mit solidem Umsatzwachstum.

Starken Quartalszahlen können heute im Qualitäts-Index die MTU Aero Engines-Aktie beflügeln, die damit die Gewinnerliste anführt. Aktuell steigt die Aktie um 2,2 Prozent auf 132,10 Euro. Ein boomendes Wartungsgeschäft hat dem Triebwerksbauer im 1.Quartal kräftigen Rückenwind verliehen. Neben dem Umsatzanstieg um 15 Prozent auf 1,26 Mrd. Euro konnte MTU seinen operativen Gewinn (EBIT) um 20 Prozent auf 157 Mio. Euro steigern. Damit lag das Unternehmen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich verdiente MTU rund 104 Mio. Euro und damit 15,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Beim Auftragsbestand vermeldete der Triebwerksbauer mit 14,3 Mrd. Euro Ende März einen neuen Höchststand. Für das Gesamtjahr wurde zudem die bisherige Prognose bestätigt. So soll sich der Umsatz in diesem Jahr konzernweit rund 8 Prozent auf 5,1 bis 5,2 Mrd. Euro erhöhen, nach 4,7 Mrd. Euro im Vorjahr. Für den operativen Gewinn (EBIT) erwartet MTU einen ähnlich starken Anstieg.

Die Commerzbank hat die Einstufung für die MTU Aero Engines-Aktie nach Zahlen zum 1.Quartal auf "Buy" mit dem Kursziel von 142 Euro bestätigt. Dank eines starken Wartungsgeschäfts habe der Triebwerksbauer sowohl seine Prognosen als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieben die Analysten in einer Studie. Im weiteren Jahresverlauf dürfte diese Sparte die Belastungen aus dem Aufbau des Geschäfts mit Getriebefan-Triebwerken mehr als wettmachen, so die Analysten weiter.

Die MTU Aero Engines-Aktie wird derzeit mit einem KGV von 19 bewertet und bietet eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent. Zudem erzielt der Triebwerkhersteller eine starke Eigenkapitalrendite von 21 Prozent. Damit erfüllt die Aktie wichtige Kriterien für die Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Im QIX Deutschland befinden sich die besten 25 deutschen Qualitätsaktien, ausgewählt nach einem eindeutigen und erfolgsbewährtem Regelwerk.

Einen deutlichen Zuwachs verzeichnet heute nach soliden Q1-Zahlen im Qualitäts-Index auch die Continental-Aktie. Aktuell notiert die Aktie bei 206,70 Euro. Der Reifen- und Automobilzulieferer hat im 1.Quartal weiter von der starken Geschäftsentwicklung in der Autobranche profitiert. Dabei stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent auf 11 Mrd. Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern zog um knapp 10 Prozent auf rund 1,2 Mrd. Euro an. Continental erzielte damit in den ersten 3 Monaten eine operative Marge von 10,7 Prozent. Trotz gestiegener Rohstoffkosten deutet alles darauf hin, dass wir unsere selbstgesteckten, anspruchsvollen Ziele für 2017 sicher erreichen können, sagte der Conti-Vorstand zu den Zahlen. Demnach soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr um mehr als 6 Prozent auf mehr als 43 Mrd. Euro steigen. Die operative Marge soll leicht über 10,5 Prozent liegen.

Trotz eines kräftigen Umsatzwachstums im 1.Quartal verzeichnet heute im Qualitäts-Index die FUCHS PETROLUB-Aktie einen Kursrückgang. Vor allem dank gut laufender Geschäfte in Asien ist der Schmierstoff-Hersteller mit einem deutlichen Umsatzanstieg ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Umsatz um 12 Prozent auf 618 Mio. Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 11 Prozent auf 94 Mio. Euro. Unter dem Strich erzielte FUCHS PETROLUB einen Gewinn von 66 Mio. Euro und damit knapp 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Beim Umsatzanstieg konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen, während der operative Gewinn etwas unter den Schätzungen lag.

Gleichzeitig bestätigte FUCHS PETROLUB die Ziele für das Gesamtjahr. Der Schmierstoff-Hersteller peilt 2017 weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent an. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wird mit einem Wachstum zwischen 1 und 5 Prozent gerechnet.

Die Analysten der Commerzbank haben das Kursziel für die Bayer-Aktie nach Zahlen zum 1.Quartal von 119 auf 126 Euro erhöht. Zugleich bestätigten sie die Einstufung auf "Buy". Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern habe operativ überzeugt und durch die Bank deutlich besser als gedacht abgeschnitten, schrieben die Analysten in einer Studie. Vor allem das Pharmageschäft habe die Erwartungen klar übertroffen. Das höhere Kursziel begründeten die Analysten mit dem auf 2018 verschobenen Bewertungshorizont.

