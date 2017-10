QIX Deutschland: Qualitäts-Index steigt auf neuen Rekordwert

Im Qualitäts-Index gehört heute die Deutsche Börse -Aktie mit einem Zuwachs von 0,8 Prozent auf 91,90 Euro zu den Tagesgewinnern. Der Frankfurter Börsenbetreiber hatte gestern nach Handelsschluss seine Zahlen zum 3.Quartal veröffentlicht. In der Zeit von Juli bis September setzte sich die geringere Volatilität und das damit ebenfalls niedrige Handelsvolumen an den Kassa- und Terminmärkten fort. Ungeachtet dessen konnte die Deutsche Börse den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von 559 auf 576 Mio. Euro steigern. Die Analystenschätzungen von 589 Mio. Euro wurden damit jedoch leicht verfehlt. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern legte ebenfalls von 258 auf 277 Mio. Euro zu. Mit unseren strukturellen Wachstumsinitiativen liegen wir nach wie vor gut im Plan, kommentierte der Finanzvorstand die Zahlen. Infolge anhaltender negativer zyklischer Effekte werden wir aber unsere Ziele für das Gesamtjahr sehr wahrscheinlich nicht ganz erreichen können. Die Deutsche Börse hält aber an der Prognose für die beiden kommenden Geschäftsjahre fest, und stellte ein Gewinnwachstum von 10 bis 15 Prozent in Aussicht.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Deutsche Börse-Aktie nach Zahlen zum 3. Quartal mit dem Kursziel von 100 Euro bestätigt. Die zyklische Abschwächung des Geschäfts drücke weiter auf die Nettoerlöse des Börsenbetreibers, schrieben die Analysten in einer Studie. Derweil habe das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) im Rahmen der vom Unternehmen erhobenen Konsensschätzung gelegen.

Bei einem geschätzten Gewinn von 5,34 Euro je Aktie im nächsten Jahr liegt das aktuelle KGV für die Deutsche Börse-Aktie bei 17. Zudem bietet die Aktie bei der zuletzt gezahlten Dividende von 2,35 Euro eine Rendite von 2,5 Prozent. Operativ überzeugt das Unternehmen zugleich mit einer beeindruckenden EBIT-Marge von 43 Prozent und einer Eigenkapitalrendite von 16 Prozent. Mit diesen starken Kennzahlen befindet sich die Aktie zu Recht im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Einer der heutigen Tagesfavoriten im Qualitäts-Index ist auch die FUCHS PETROLUB-Aktie. Aktuell steigt die Aktie um 1,1 Prozent auf 48,60 Euro. Der Schmierstoff-Spezialist hat in den ersten 9 Monaten seinen Umsatz im Vorjahresvergleich deutlich um 9 Prozent auf 1,86 Mrd. Euro gesteigert. Das organische Wachstum betrug dabei 8 Prozent, vor allem in den Regionen Asien-Pazifik, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Der operative Gewinn (EBIT) bei FUCHS PETROLUB legte insgesamt um 2 Prozent auf 281 Mio. Euro zu. Der Gewinn nach Steuern lag mit 198 Mio. Euro knapp 3 Prozent über dem Vorjahreswert. FUCHS PETROLUB wächst erfreulich in allen Weltregionen, insbesondere in China und den USA, so der Vorstand. Steigende Rohstoffkosten, der starke Euro und planmäßige Kostensteigerungen führten jedoch zu einem unterproportionalen Ergebniswachstum. Insgesamt bestätigte der Konzern aber seine Prognose und will im Gesamtjahr eine Umsatzsteigerung von 7 bis 10 Prozent erreichen. Beim EBIT hingegen rechnet FUCHS PETROLUB mit einem Wert knapp unter bzw. auf Vorjahr von 371 Mio. Euro.

Die Baader Bank hat die Einstufung für die FUCHS PETROLUB-Aktie auf "Hold" mit dem Kursziel von 50 Euro bestätigt. Nach bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen und angekündigten Prognosekürzung hätten die nun vorgelegten Zahlen keine Überraschung mehr parat gehabt, schrieben die Analysten in einer Studie. Obwohl FUCHS länger brauche als früher, um höhere Rohstoffpreise an die Kunden weiter zu reichen, stellen sie die Preismacht des Konzerns nicht in Frage.

Der Schmierstoff-Hersteller überzeugt im operativen Geschäft weiterhin mit einer starken Eigenkapitalquote von 72 Prozent und einer hohen Eigenkapitalrendite von 21 Prozent. Darüber hinaus erzielt FUCHS PETROLUB eine solide operative Marge von 16 Prozent und eine Gewinnmarge von 11 Prozent. Auch die derzeitige Dividendenrendite von 1,8 Prozent ist nicht zu verachten.

Die Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die MTU Aero Engines-Aktie nach Zahlen von 138 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das 3.Quartal des Triebwerksbauers sei zwar gemischt ausgefallen, aber MTU bleibe eines der führenden Unternehmen seiner Branche, so die Analysten in einer Studie. Die Wachstumsaussichten seien exzellent und der effektive Kapitaleinsatz stark, was innerhalb des Sektors im Hinblick auf den freien Barmittelfluss (FCF) immer wichtiger werde. Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

