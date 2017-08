Dementsprechend zeigt der Qualitäts-Index bis zum Nachmittag wenig Bewegung und notiert bei 13.200 Punkten. Siemens profitiert von kräftig gestiegenen Exporten der deutschen Maschinenbau-Branche. NORMA Group erhält Auszeichnung von Volvo als bevorzugter Qualitätslieferant.

Die Siemens-Aktie zeigt sich heute im Qualitäts-Index unverändert und steht damit aktuell bei 112,70 Euro. Der Technologiekonzern dürfte von den jüngsten Exportzahlen der deutschen Maschinenbauer profitieren, die weiterhin kräftig ansteigen. Angesichts der Erholung der Weltwirtschaft führte die exportorientierte Branche in den ersten 6 Monaten Maschinen und Anlagen im Wert von 82,4 Mrd. Euro aus. Das war nach vorläufigen Zahlen ein Anstieg um rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der Branchenverband VDMA am Dienstag mit. Im Jahr zuvor waren die Ausfuhren noch leicht rückläufig. In vielen Ländern dieser Erde werden Industrien modernisiert oder aufgebaut, es gibt großen Bedarf an modernster Technik, erklärte der VDMA-Chefvolkswirt die positive Entwicklung.

Der Siemens-Konzern zieht hier besonders aus den auf Hochtouren laufendenden Geschäften in China seinen Vorteil. Denn der chinesische Markt ist inzwischen der zweitgrößte Einzelmarkt der Branche. Hier lag das Exportplus gegenüber dem Vorjahr bei 22,6 Prozent. Auch in die USA gingen von Januar bis Ende Juni mit 7,3 Prozent deutlich mehr Maschinen "Made in Germany". Erholen konnten sich nach den massiven Einbrüchen der Vergangenheit auch die Exporte nach Russland. Hier legten die Ausfuhren laut VDMA um gut 20 Prozent zu. In Europa, dem größten Exportmarkt der deutschen Maschinenbauer, wuchs das Geschäft in der ersten Jahreshälfte dagegen weniger kräftig. Die Ausfuhren innerhalb der EU stiegen lediglich um 2 Prozent auf 38,1 Mrd. Euro. Hier verzeichneten jedoch die Exporte, anders als in anderen Märkten, im vergangenen Jahr bereits deutliche Zuwächse.

Die Investmentbank Barclays bestätigte zuletzt das Kursziel für die Siemens-Aktie von 125 Euro. Verglichen mit dem Sektor sei das Papier des Elektrotechnikkonzerns nach dem jüngsten Kursrückgang attraktiv bewertet, schrieben die Analysten in einer Studie. Die Widerstände für die Gewinnentwicklung im Geschäftsjahr 2018 seien bekannt. Mit ihren Schätzungen liegen die Analysten unter der Markterwartung.

Die Siemens-Aktie wird derzeit nur mit einem KGV von 14 bewertet. Die Aktie bietet zudem mit 3,2 Prozent eine solide Dividendenrendite. Neben der starken Eigenkapitalrendite von 24 Prozent überzeugt der Konzern mit einer operativen Gewinnmarge von 11 Prozent. Die Aktie notiert damit zu Recht im deutschen Qualitätsaktien-Index( QIX). Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt.

Im Qualitäts-Index gibt heute die Aktie der NORMA Group leicht nach und notiert aktuell bei 51,85 Euro. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikhersteller erhält von der Volvo Car Corporation für sein Werk in Tschechien eine Auszeichnung als bevorzugter Qualitätslieferant. Hierbei wird die NORMA Group mit dem Volvo Cars Quality Excellence Award (VQE) für herausragende Leistungen bei Qualität, Logistik und Kundenservice geehrt. Die Auszeichnung belegt, dass wir als Team stets das Beste geben, um unseren Kunden erstklassige Produkte und zuverlässigen Service anbieten zu können, sagte der Managing Director der NORMA Group in Tschechien. Bereits seit 2013 liefert das Unternehmen in Tschechien seine Verbindungsprodukte an den Autokonzern. Dabei handelt es sich unter anderen um Befestigungsbänder aus Metall. Neben dem tschechischen Werk produziert die NORMA Group auch an weiteren Standorten für Volvo, unter anderem in Deutschland, Polen und Schweden. Schon im April 2017 wurde der Unternehmens-Standort in Polen mit dem VQE-Award ausgezeichnet. Der Volvo-Award geht seit 2012 an Zulieferer, die in mehreren Bereichen exzellente Leistungen vorweisen können. Hierzu gehören unter anderem Produktqualität, Produktionsprozesse sowie Lieferzuverlässigkeit.

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für die NORMA Group-Aktie nach Zahlen zum 2.Quartal auf "Buy" mit dem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer überzeuge in puncto Profitabilität, organisches Wachstum und Free Cashflow, so die Analysten in einer Studie. Nach einer Überarbeitung ihres Bewertungsmodells bleibe ihre Präferenz innerhalb der Zulieferbranche für die Aktie der NORMA Group bestehen.

Die NORMA Group-Aktie ist selbst nach dem jüngsten Kursanstieg weiterhin moderat bewertet. Bei einem geschätzten Gewinnanstieg auf 3,41 Euro je Aktie für 2018 liegt das aktuelle KGV bei 15. Dazu liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,8 Prozent. Auch die hohe Eigenkapitalrendite des Unternehmens von 16 Prozent überzeugt. Das sind solide Werte und die Aktie erfüllt damit wichtige Kriterien für eine Notierung im deutschen Qualitätsaktien-Index (QIX).

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox