Nach dem Kursanstieg der Vortage verzeichnet der QIX Dividenden Europa Index heute einen leichten Kursrückgang. Bis zum Nachmittag verliert der Dividenden-Index 0,6 Prozent und steht damit bei 10.120 Punkten. Daimler erwartet für 2017 einen Anstieg der Dividendenausschüttung. Scottish and Southern Energy plant weitere Dividendenerhöhungen. Goldman Sachs bestätigt Kaufrating für Munich Re.

Die Daimler-Aktie gibt heute im Dividenden-Index leicht nach und notiert aktuell bei 68,50 Euro. Der Autokonzern hat mit den Zahlen für das 1.Quartal neue Höchstwerte bei Umsatz, EBIT und Absatz für diesen Zeitraum erzielt. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Daimler daher eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes. Angesichts der zuletzt kräftigen Absatzsteigerung bei Daimler Buses sowie Mercedes-Benz Cars wird für diese Bereiche mit deutlich höheren Umsätzen gerechnet. Die gleiche Einschätzung gilt auch für den Bereich Daimler Financial Services. Dagegen erwartet der Konzern in der Sparte Mercedes-Benz Vans nur ein leichtes Umsatzwachstum. Für Daimler Trucks soll der Umsatz auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2016 liegen. Zudem rechnet Daimler mit Blick auf die Regionen besonders in Asien und Europa mit den höchsten Zuwächsen.

Gleichzeitig plant der Autobauer im Gesamtjahr für Mercedes-Benz Cars mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), der deutlich über dem Vorjahresniveau liegt. In den Geschäftsbereichen Daimler Buses sowie Daimler Financial Services soll der operative Gewinn das Vorjahresergebnis leicht übertreffen. Für die Sparten Daimler Trucks und Mercedes-Benz Vans liegt die Prognose dagegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Die erwartete Ergebnisentwicklung in den Automobilgeschäftsfeldern wird sich auch im Jahr 2017 positiv im Free Cash Flow des Industriegeschäfts niederschlagen, informierte Daimler weiter. Hier erwartet der Konzern eine Entwicklung, die leicht über dem Niveau des Vorjahres liegt. Zudem dürfte damit die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 übertroffen werden.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Daimler-Aktie nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Overweight" bestätigt. Sie haben den Eindruck gewonnen, dass die Nutzfahrzeugsparte des Autobauers ihre Hausaufgaben mache, schrieben die Analysten in einer Studie. Für die Pkw-Marke Mercedes-Benz werde der Kapitalmarkttag im September der nächste große Höhepunkt.

Die Daimler-Aktie überzeugt seit Jahren mit einer hohen Dividendenrendite. Aktuell liegt sie bei 3,9 Prozent. In den letzten 5 Jahren lag die durchschnittliche Dividendenrendite bei 3,6 Prozent. Zudem erzielte der Autobauer in dieser Zeit im Durchschnitt ein Gewinnwachstum von 6,5 Prozent. Damit erfüllt die Aktie wichtige Kriterien für die Notierung im QIX Dividenden Europa Index.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Ein deutliches Plus von 1,5 Prozent auf 17,30 Euro verzeichnet heute im Dividenden-Index die Aktie von Scottish and Southern Energy. Der schottische Energieversorger gab zuletzt bekannt, an seiner Dividendenpolitik festhalten zu wollen. Für das Geschäftsjahr 2016/17 wurde die Dividende im Gleichschritt mit der Inflationsrate angehoben. Dies sei auch für die kommenden Geschäftsjahre geplant. Scottish and Southern Energy schüttet die Dividende in 2 Tranchen an seine Aktionäre aus. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 wurde die Dividende um 1,1 Prozent auf 0,89 GBP (ca. 1,04 Euro) je Aktie erhöht. Damit wurde die Dividende seit 1999 bereits das 17. Mal in Folge erhöht. Bei dem derzeitigen Aktienkurs beträgt die Dividendenrendite beachtliche 6,1 Prozent. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre lag bei 5,00 Prozent. Die Aktie notiert damit zu Recht im QIX Dividenden Europa Index.

Der Energieversorger entstand im Jahr 1998 aus der Fusion der Unternehmen Scottish Hydro-Electric plc und Southern Electric plc. Seinen Hauptsitz hat Scottish and Southern Energy im schottischen Perth und betreut rund 10 Mio. Kunden.

Goldman Sachs hat die Einstufung für die Munich Re-Aktie nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Erstquartalszahlen auf "Buy" bestätigt. Zugleich wurde das Kursziel bei 200 Euro belassen. Die Kapitalerträge des Rückversicherers erschienen weiterhin gesichert, schrieben die Analysten in einer Studie. Die Analysten nahmen nur geringfügige Änderungen an ihren Prognosen für den Reingewinn in den Jahren 2018 bis 2021 vor.

Bildquellen: Traderfox