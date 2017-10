QIX Dividenden Europa: Diese 4 Aktien sind seit heute neu im QIX Dividenden Europa

Trotz der anhaltend guten Börsenstimmung notiert der Dividenden-Index am Nachmittag im Minus bei 9.900 Punkten. Siemens -Konzern will seine Zugsparte nach der Fusion mit Alstom profitabler machen. Sampo beteiligt sich mit 19,9 Prozent an der dänischen Saxo Bank.

Die Siemens-Aktie verzeichnet heute im Dividenden-Index ein leichtes Minus und notiert aktuell bei 120,25 Euro. Der Technologiekonzern und der französische Wettbewerber Alstom wollen mit der zuletzt verkündeten Fusion der Zugsparten dem chinesischen Marktführer CRRC entgegentreten. Dabei soll Siemens künftig 50,7 Prozent des geplanten Gemeinschaftsunternehmens halten. Auch wenn aufgrund der höheren Profitabilität der von dem Konzern eingebrachten Geschäfte einen größeren Anteil gerechtfertigt hätten. Aber um sich die Unterstützung der französischen Regierung zu sichern, verteilt Siemens Lasten im Volumen von 700 Mio. Euro auf den neuen Bahntechnikkonzern. Hierdurch wird zwar der Wert der eigenen Aktivitäten gemindert, Frankreich rechtfertigt damit aber eine "Partnerschaft unter Gleichen". Außerdem strebt der Siemens-Konzern durch die geplante Transaktion keine höhere Verschuldung an.

Zusammen kommen die Zuggeschäfte beider Konzerne auf einen Jahresumsatz von 15,3 Mrd. Euro. Bis zum Jahr 2023 soll dieser jährlich um 4 Prozent auf über 20 Mrd. Euro ansteigen. Auch die operative Gewinnmarge (EBIT) soll sich bis dahin von derzeit 8 Prozent auf 11 bis 14 Prozent erhöhen. Der chinesische Konkurrent CRRC dagegen erzielte zuletzt weltweit einen Umsatz von umgerechnet 28,6 Mrd. Euro sowie eine EBIT-Marge von 8 Prozent. Der neu entstehende Konzern Siemens Alstom soll innerhalb von 4 Jahren jährliche Synergien von mindestens 470 Mio. Euro bringen. Große Hoffnungen liegen zudem auf der Digitalkompetenz des Münchner Konzerns, die vor allem den Bereich Signaltechnik unterstützen soll.

Die Siemens-Aktie ist derzeit mit einem KGV von 15 moderat bewertet. Dazu bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,0 Prozent. Der Technologiekonzern überzeugt bereits seit Jahren mit seiner Ausschüttungspolitik. Seit dem Geschäftsjahr 2007 wurde die Dividende kontinuierlich von 1,60 Euro auf zuletzt 3,60 Euro je Aktie erhöht. Allein in den letzten 5 Jahren ist die Gewinnausschüttung um rund 20 Prozent gestiegen. Gleichzeitig erzielte Siemens in dieser Zeit ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 6,4 Prozent. Damit erfüllt die Aktie wichtige Kriterien für die Notierung im QIX Dividenden Europa Index.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Im Dividenden-Index zählt heute die Aktie von Sampo mit zu den Tagesfavoriten und verbucht aktuell ein Plus von 1,2 Prozent auf 45,25 Euro. Der finnische Finanzkonzern hat mitgeteilt, für 265 Mio. Euro einen Anteil von 19,9 Prozent an der dänischen Saxo Bank übernehmen zu wollen. Die Saxo Bank ist ein weltweit führender Anbieter von Wertpapierhandelsgeschäften in verschiedenen Anlagenklassen und bietet umfangreichen Service rund um Kapitalanlagen an. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die 1992 gegründete Bank mit 1600 Beschäftigten in 18 Ländern umgerechnet rund 400 Mio. Euro. Der Nettogewinn belief sich dabei auf knapp 40 Mio. Euro. Sampo erwirbt die Anteile vom Finanzinvestor TPG und dem indonesischen Konglomerat SinarMas. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Kauf letztlich noch zustimmen. Hierzu erwartet der finnische Konzern innerhalb der nächsten 6 Monate eine Entscheidung.

Sampo ist bereits mit 21 Prozent der größte Anteilseigner der nordischen Bankengruppe Nordea und verwaltet als Muttergesellschaft 2 weltweit aktive Versicherungsunternehmen. Im 2.Quartal des laufenden Geschäftsjahres lagen die gebuchten Prämieneinnahmen mit rund 1,04 Mrd. Euro weitestgehend auf dem Vorjahrniveau. Die Versicherungsholding musste jedoch einen Rückgang beim operativen Gewinn um 9 Prozent auf 435 Mio. Euro vermelden. Der Grund hierfür war der geringer ausgefallene Gewinn der Bankengruppe Nordea. Im Vergleich zum Vorjahresquartal fiel der an Sampo ausgeschüttete Gewinn mit 150 Mio. Euro rund 27 Prozent niedriger aus. Dagegen wurde in der Sach- und Unfallversicherungs-Sparte im letzten Quartal ein Anstieg beim operativen Gewinn um 14,5 Prozent auf 252 Mio. Euro verbucht. Der Gewinn vor Steuern in der Lebensversicherungssparte legte noch kräftiger um 18 Prozent auf 61 Mio. Euro zu.

Vor allem die hohe Dividendenrendite von 5,1 Prozent macht die Sampo-Aktie derzeit für Anleger interessant. Das Management hat die Ausschüttung seit dem Geschäftsjahr 2009 ohne Unterbrechung von 1,00 Euro auf zuletzt 2,30 Euro je Aktie gesteigert. In dieser Zeit erzielten alle Aktionäre eine überdurchschnittlich hohe Rendite von 5,4 Prozent. Darüber hinaus konnte die Versicherungsholding ihren Gewinn in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich 10 Prozent steigern. Für 2017 erwarten Analysten bei Sampo erneut eine Erhöhung der Dividende. Hier wird im Durchschnitt mit einem Anstieg von rund 5 Prozent auf 2,41 Euro gerechnet.

