QIX Dividenden Europa: Münchener Rück bestätigt solide Kapitalbasis nach jüngsten Wirbelstürmen

Bis zum Nachmittag gibt der Dividenden-Index allerdings nur leicht nach und notiert bei 9.785 Punkten. Münchener Rück bekräftigt trotz jüngster Naturkatastrophen die ausreichend solide Kapitalbasis. H&M treibt Expansion neben dem Online-Handel vor allem beim klassischen Filial-Geschäft voran.

Im Dividenden-Index notiert heute die Münchener Rück-Aktie leicht im Minus bei 175,50 Euro. Das Analysehaus Jefferies hat gestern die Einstufung für die Aktie auf "Buy" mit dem Kursziel von 200 Euro bestätigt. Der Rückversicherer habe bestätigt, dass seine Kapitalbasis nach den jüngsten Wirbelstürmen weiter solide sei, schrieben die Analysten in einer Studie. Dies sei auch das Kernargument für ihre Investment-Einschätzung. Dank der Überschuss-Reserven und der niedrigen Verschuldung könnten Verluste aufgefangen werden.

Am Mittwochabend hatte die Münchener Rück nachbörslich eine Gewinnwarnung, angesichts der jüngsten Naturkatastrophen, veröffentlicht. Von Seiten des Managements hieß es, dass Hurrikan "Harvey" in Texas und Hurrikan "Irma" in der Karibik und Florida große Verwüstungen angerichtet haben und sich die versicherten Schäden derzeit noch nicht abschließend quantifizieren ließen. Infolgedessen müssen Investoren bei der Münchener Rück im 3.Quartal voraussichtlich mit einem Fehlbetrag rechnen. Trotz der bisher sehr guten Geschäftsentwicklung, könnte daher das bisher prognostizierte Ziel für den Jahresgewinn von 2,0 bis 2,4 Mrd. Euro nicht erreicht werden, so der Konzern. Gleichzeitig betonte der Vorstand die ausreichend solide Kapitalbasis. Damit könne der Rückversicherer seinen Kunden auch weiterhin die volle Rückversicherungskapazität zur Verfügung stellen.

Die Aktie der Münchener Rück bietet neben der niedrigen Bewertung mit dem KGV von 11 weiterhin auch eine hohe Dividendenrendite von 4,9 Prozent. Beeindruckend ist aber vor allem die langfristige Dividendenkontinuität. Der Rückversicherungskonzern hat seine Dividende seit dem Geschäftsjahr 2007 beständig von 5,50 Euro auf 8,60 Euro je Aktie für 2016 gesteigert. In dieser Zeit lag die durchschnittliche Rendite der Anteilseigner bei 5,0 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten bei der Münchener Rück eine Dividendenanhebung auf 8,81 Euro. Im kommenden Jahr soll dann eine Dividende von 9,07 Euro ausgeschüttet werden. Die Aktie notiert damit zu Recht im QIX Dividenden Europa Index.

Mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 22,80 Euro ist heute im Dividenden-Index die Aktie von Hennes & Mauritz (H&M) der Tagesfavorit. Die schwedische Modekette begann das Geschäftsjahr mit einem eher enttäuschenden Auftaktquartal. Deutlich besser fielen dagegen die Zahlen für das 2.Quartal aus und sorgten bei den Anlegern für entsprechende Begeisterung. Alles in allem verzeichnete H&M in der ersten Jahreshälfte einen Umsatzanstieg um 8,6 Prozent auf 98,4 Mrd. SEK (10,4 Mrd. Euro). Auch die operative Marge kletterte in den ersten 6 Monaten wieder in den zweistelligen Bereich. Unterm Strich erzielte der Modekonzern ein solides Gewinnwachstum von 5,9 Prozent auf 5,05 SEK (0,53 Euro) je Aktie. Vor allem das Wachstum in Deutschland und den USA ist für H&M wichtig, denn beide machen gemeinsam rund ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. Daher waren die soliden Zuwächse, die der Konzern im 1.Halbjahr in beiden Ländern verbuchte, besonders beachtlich.

Um die bestehende Wachstumsdynamik aufrecht zu halten, hat sich H&M zum Ziel gesetzt, weiter kräftig zu expandieren. Allein in den USA wurden im laufenden Jahr bereits 28 neue Geschäfte eröffnet. In China kamen insgesamt 31 dazu. Innerhalb eines Jahres wurden weltweit rund 500 neue Filialen eröffnet. Im laufenden Geschäftsjahr plant der Modekonzern die Märkte in Kasachstan, Kolumbien, Vietnam und Georgien weiter zu erschließen. Zugleich forciert das H&M-Management neben dem klassischen Filial-Geschäft auch den wachsenden Online-Handel. Inzwischen wurde die Onlinepräsenz auf insgesamt 43 Länder ausgeweitet. Zudem will der Konzern neben der Kernmarke H&M weitere Modemarken etablieren. In London wurde dazu kürzlich unter dem Namen Arket ein Konzept Store eröffnet, der zeitlose eigene, aber auch markenfremde Produkte anbietet. Der H&M-Konzern treibt damit seinen weltweiten Expansionskurs kräftig voran, auch wenn dadurch volatilere Margen zu erwarten sind.

Nachdem die H&M-Aktie zuletzt einen deutlichen Rückgang hinnehmen musste, ist sie jetzt wieder niedriger bewertet. Das KGV der Aktie liegt aktuell bei 16. Dazu betreibt der schwedische Modekonzern eine stabile und nachhaltige Ausschüttungspolitik. Zuletzt wurde für 2016 eine Dividende von 9,75 SEK (1,02 Euro) an die Aktionäre gezahlt. Die Dividendenrendite ist damit attraktiv und liegt derzeit bei 4,4 Prozent. In den letzten 10 Jahren hat H&M seine Anteilseigner am Gewinnwachstum mit beteiligt und dabei die Dividende stetig von 7,00 SEK auf 9,75 SEK je Aktie erhöht. In diesem Zeitraum lag die Rendite bei durchschnittlich 3,9 Prozent.

