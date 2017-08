QIX Dividenden Europa: RTL Group bleibt im 2.Quartal auf Wachstumskurs und bekräftigt Jahresziele

Die Aktie der RTL Group ist heute im Dividenden-Index dank solider Geschäftszahlen der Tagesgewinner und steigt aktuell um 2,3 Prozent auf 63,85 Euro. Der Medienkonzern profitierte im 2.Quartal vom Erfolg der Fantasy-Serie "American Gods". Die Serie hatte RTL an Amazon verkauft, und konnte dadurch den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 1,57 Mrd. Euro steigern. Im Vorfeld hatten Analysten mit einem insgesamt geringeren Umsatz gerechnet. Der operative Gewinn (EBITDA) der Sendergruppe fiel jedoch von April bis Juni um 7,4 Prozent auf 362 Mio. Euro. Dies begründete RTL mit einer Einmalzahlung bei dem französischen Tochtersender M6. Ohne diesen Effekt wäre das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent höher ausgefallen. Unterm Strich erzielte der Medienkonzern einen Quartalsgewinn von 183 Mio. Euro, nach 203 Mio. Euro im Vorjahrzeitraum. Gleichzeitig gab RTL die Komplettübernahme der Werbetechnologieplattform SpotX bekannt und bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr. Das Management erwartet demnach weiterhin ein Umsatzwachstum von 2,5 bis 5 Prozent. Auch der operative Gewinn soll sich bis zum Jahresende weitgehend stabil entwickeln.

Den Gewinn schätzen Analysten dabei auf 4,93 Euro je Aktie und erwarten 2018 einen weiteren Anstieg auf 5,11 Euro. Die Aktie der RTL Group ist damit niedrig bewertet und notiert nur mit einem 2018er KGV von 13. Zudem ist die aktuelle Dividendenrendite nach dem jüngsten Kursrückgang weiterhin äußerst attraktiv und liegt mittlerweile bei 6,2 Prozent. Der Medienkonzern beteiligte in den letzten Jahren seine Anteilseigner an dem Wachstum der Sendergruppe und schüttete regelmäßig eine Sonderdividende aus. In dieser Zeit lag die durchschnittliche Rendite bei 5,1 Prozent. Dazu überzeugt das Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre. RTL konnte in diesem Zeitraum seinen Gewinn im Schnitt um 4,7 Prozent steigern.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Im Dividenden-Index verzeichnet heute auch die Aktie der Münchener Rück ein deutliches Plus und steht aktuell bei 174,50 Euro. Der Rückversicherer profitierte bisher von der im laufenden Geschäftsjahr nur geringen Anzahl an Naturkatastrophen. Auch die Versicherungsschäden durch den Tropensturm "Harvey" könnten geringer ausfallen als erwartet. Derzeit hinterlässt "Harvey" besonders im Süden der USA größere Schäden vor allem durch starke Überschwemmungen. Hiervon sind am stärksten die US-Bundestaaten Texas und Louisiana betroffen. Aktuell zeichnet sich ab, dass ein Großteil der entstandenen Schäden nur durch Überschwemmungen hervorgerufen worden. Nur 15 Prozent der Amerikaner sind gegen derartige Verwüstungen versichert. In diesem Fall dürfte ein staatliches Versicherungsprogramm die Schäden an Wohngebäuden übernehmen. Der Softwarespezialist für Risikomodelle bei Naturkatastrophen, Air Worldwide, schätzt die durch die Sturmflut verursachten Schäden auf 1,2 bis 2,3 Mrd. USD. Die Münchener Rück selbst rechnet insgesamt mit Forderungen, die deutlich unter den 2005 durch "Katrina" und 2012 durch "Sandy" verursachten Kosten liegen werden. Die Versicherer mussten damals Zahlungen in Höhe von 75 bzw. 30 Mrd. USD überweisen.

Die Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Münchener Rück-Aktie trotz drohender Milliardenschäden in Texas wegen des Tropensturms "Harvey" von 195 auf 196 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Harvey" dürfte sich wohl weniger negativ auf die Rückversicherungsbranche auswirken als befürchtet, so die Analysten in einer Branchenstudie. Die wirtschaftlichen Schäden würden wahrscheinlich zumeist durch die Regenfluten und nicht durch Winde verursacht. Für die Münchener erhöhten die Analysten ihre Gewinnprognosen angesichts deutlich besser als gedacht ausgefallener Geschäftszahlen der Tochter Ergo.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten Analysten bei der Münchener Rück einen Gewinn von 15,18 Euro je Aktie. 2018 soll der Gewinn auf 15,78 Euro je Aktie ansteigen. Das KGV der Aktie liegt damit nur bei 11. An seine Anteilseigner zahlte der Rückversicherer zuletzt für 2016 eine Dividende von 8,60 Euro aus. Gegenüber der Ausschüttung vom Vorjahr war dies ein Anstieg um 4,2 Prozent. Der Konzern hat seine Dividende seit 2007 ohne Unterbrechung von 5,50 Euro auf 8,60 Euro je Aktie erhöht. In diesem Zeitraum lag die durchschnittliche Dividendenrendite bei 5,0 Prozent. Die Aktie bietet aktuell eine Rendite von 4,9 Prozent und befindet sich damit zu Recht im QIX Dividenden Europa Index.

Wenn Sie den QIX Dividenden Europa Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

Bildquellen: Traderfox