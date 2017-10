QIX Dividenden Europa: TOTAL profitiert in Q3 von höheren Ölpreisen und erzielt kräftigen Gewinnsprung

Deutliche Zugewinne verzeichnet heute im Dividenden-Index angesichts positiver Geschäftszahlen die Aktie von TOTAL . Aktuell notiert sie damit bei 47,25 Euro. Im 3.Quartal konnte der französische Energiekonzern einen kräftigen Gewinnsprung erzielen. Dabei hat TOTAL in erster Linie vom guten Geschäft bei der Förderung von Öl und Gas (Upstream) profitieren können. In dieser Sparte stieg der bereinigte Gewinn um 84 Prozent an und erreichte damit den besten Wert seit Frühjahr 2015. Konzernweit kletterte in der Zeit von Juli bis September der bereinigte Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 2,7 Mrd. USD. TOTAL traf damit die Erwartungen der Analysten. Insgesamt machten sich bei den Geschäftszahlen die wieder etwas anziehenden Ölpreise bemerkbar sowie eine höhere Produktion. Dazu hilft dem Konzern, dass sich Angebot und Nachfrage auf dem Ölmarkt immer mehr ausbalancieren. In der Vergangenheit litt die gesamte Branche unter Überkapazitäten und niedrigen Ölpreisen. Daraufhin hatte TOTAL jüngst seinen Sparkurs verschärft und eine weitere Senkung der Produktionskosten um 10 Prozent beschlossen. Seinen Aktionären schlug das Management wie auch im Quartal davor eine Zwischendividende von 0,62 Euro vor.

Der TOTAL-Konzern überzeugt neben seiner nachhaltigen Ausschüttungspolitik weiterhin mit einer weit überdurchschnittlich hohen Rendite. Die zuletzt an die Anteileigner ausgeschüttete Gesamtdividende für 2016 lag bei 2,46 Euro. Damit erzielen Anleger auf Basis des derzeitigen Aktienkurses aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 5,2 Prozent. Dem Management gelang es sogar bei fallenden Ölpreisen die Ausschüttungen der letzten Jahre relativ hoch und somit auf einem stabilen Niveau zu halten. Demzufolge erzielten Anteilseigner in den letzten 5 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 5,6 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr hat TOTAL eine leicht geringere Dividende von 2,45 Euro angekündigt.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Nach dem kräftigen Kursanstieg von gestern notiert heute im Dividenden-Index die Aktie der Münchener Rück leicht im Minus bei 192,40 Euro. Im 3.Quartal haben die Hurrikans "Harvey", "Irma" und "Maria" nicht nur beträchtliche Schäden an der amerikanischen Ostküste und in der Karibik hinterlassen. Die jüngsten Naturkatastrophen haben auch erhebliche Löcher in den Bilanzen der weltweit aktiven Rückversicherer verursacht. Nach vorläufigen Schätzungen rechnet nun auch die Münchener Rück mit Zahlungen in Höhe von 2,7 Mrd. Euro. Demzufolge erwartet das Management für das Gesamtjahr nur einen kleinen Gewinn. Dies gilt jedoch nur, wenn sich bis zum Jahresende keine weiteren Katastrophen ereignen. Insgesamt soll dem Rückversicherer im 3.Quartal ein Verlust von knapp 1,4 Mrd. Euro entstanden sein. Hohe Schäden durch schwere Naturkatastrophen gehören zu unserem Geschäft, betonte der Finanzvorstand. Unsere Kapitalbasis bleibt sehr stark. Zudem verfügt die Münchener Rück über genügend Kapital, um die sich in dieser außergewöhnlichen Situation bietenden Chancen auf profitables Wachstum zu nutzen.

Zudem zeichnet sich nach Jahren sinkender Prämien bei den Rückversicherern aufgrund der schweren Wirbelstürme in den USA eine Trendwende ab. Rückversicherung ist ein globales Geschäft, auch wenn die Schäden regional sind, sagte kürzlich der Vorstand der Münchener Rück auf dem Branchentreffen in Baden-Baden. Die Schäden durch die jüngsten Wirbelstürme dürften demnach auch in Europa zu höheren Versicherungsprämien führen.

Der Münchener Rück-Konzern schüttete zuletzt eine Dividende von 8,60 Euro je Aktie an seine Aktionäre aus. Dies entsprach rund der Hälfte des 2016er Gewinns in Höhe von 16,13 Euro je Aktie. Die entsprechende Ausschüttungsquote lag damit bei knapp über 50 Prozent, was für ein zuverlässiges Dividendenpapier sehr konservativ ist. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten bei dem Rückversicherer zwar mit einer leichten Dividendenerhöhung auf 8,81 Euro. Aber selbst wenn eine unveränderte Ausschüttung angekündigt werden würde, ergäbe sich immer noch eine attraktive Rendite. Aktuell liegt sie bei 4,5 Prozent. Insgesamt besteht hier kaum ein längerfristiger Grund zur Besorgnis und die Aktie der Münchener Rück kann damit weiterhin als solide Einkommensaktie betrachtet werden.

Wenn Sie den QIX Dividenden Europa Index nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

