Deutsche Aktien: Die wahren Wachstumsgewinner

Wir haben mithilfe unserer Premium-Datenbank die deutsche Aktienlandschaft unter die Lupe genommen und uns auf die Suche nach den wachstumsstärksten Unternehmen gemacht. Aus diesem Pool stellen wir Ihnen die acht aussichtsreichsten Titel vor.

Der Schlüsselfaktor für nachhaltig steigende Kurse ist ohne Zweifel das Wachstum. Wachstum bedeutet eigentlich nicht mehr, als größer zu werden. Auch wenn das in höchstem Maße selbstverständlich klingt, ist dem nicht zwangsläufig so. Zahlreiche Unternehmen kämpfen jahrelang mit sinkenden Erträgen, weil sie sich beispielsweise in irgendeinem Projekt verzettelt oder einfach nur schlecht gewirtschaftet haben. Jüngstes Beispiel ist Air Berlin. Während die Konkurrenz in Form von Ryanair und Easyjet seit Jahren hohe Gewinne einfliegt, sorgte Missmanagement bei den Deutschen für anhaltend hohe Verluste, was die Airline nun letztendlich in die Pleite trieb.

Auf der Suche nach aussichtsreichen Aktien heißt es für Anleger daher, genau hinzusehen. Einen wichtigen Rat gab Investorenlegende Philip A. Fisher bereits in den 50er-Jahren in seinem Kassenschlager "Common Stocks and Uncommon Profits": "Identifiziere eines der seltenen Unternehmen, welches in der Lage ist, über Jahre hinweg Umsatz und Gewinn weit überdurchschnittlich steigen zu lassen."

Für ihn war die Anlage in Unternehmen mit hoher Profitabilität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten der Knackpunkt für einen langfristigen Anlageerfolg. Wettbewerbsvorteile und Wachstumspotenzial erschienen ihm deshalb viel wichtiger als beispielsweise eine niedrige Bewertung.

Wertvolle Datenbank

Nachhaltigkeit ist bei der Aktienauswahl also ein ausschlaggebendes Kriterium. Die Aktien müssen nicht nur am günstigsten sein, sie sollten ebenso über eine solide Bilanz und fortwährenden Umsatz- und Gewinnzuwachs verfügen. Dass die "Eier legende Wollmilchsau" nicht so einfach zu finden ist, versteht sich von selbst.

