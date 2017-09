Nike: Anhaltende Konditionsschwäche vor Quartalszahlen

Nike: Absolut keine Rekordlaune

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Am Dienstag wird das Management aktuelle Zahlen zum Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2017/2018 veröffentlichen. In den vergangenen drei Monaten wurden die von FactSet Research erfassten Analystenschätzungen für das abgelaufene Quartal von 0,65 auf 0,48 Dollar pro Aktie kräftig nach unten revidiert. Für das bereits laufende zweite Quartal (September bis November) wurden die Prognosen lediglich von 0,57 auf 0,53 Dollar reduziert.Unter den insgesamt 39 von FactSet Research dominieren dennoch die optimistischen Ratings. So stufen aktuell 17 Analysten den Titel als kaufenswert ("Buy") ein, während sechs Aktienexperten zum Übergewichten ("Overweight") raten. Als Halteposition ("Hold") betrachten 15 Analysten die Nike-Aktie. Lediglich ein Experte blickt relativ pessimistisch drein und empfiehlt das Untergewichten ("Underweight") des Titels. Mit Blick auf die ausgesprochenen Kursziele reichen die Prognosen von 42 bis 71 Dollar. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mittelwert von 60,50 Dollar (aktuell: 53,24 Dollar).Aus charttechnischer Sicht kann man der Aktie von Nike seit zwei Jahren lediglich einen Seitwärtstrend attestieren. Dessen untere Begrenzung ist im Bereich von 50 Dollar angesiedelt. Der Ende Juni erfolgte Kurssprung um 20 Prozent erwies sich als "Strohfeuer". Mittlerweile rutschte die Aktie sogar wieder unter ihre 200-Tage-Linie, was Chartisten gar nicht gerne sehen. Oberste Priorität hat nun das Verteidigen der im Bereich von 50 Dollar verlaufenden massiven Unterstützungszone. Gelingt dies nicht, droht erheblicher chartinduzierter Verkaufsdruck.